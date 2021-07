Géint 15.50 Auer koum et um CR339 zu enger Kollisioun tëscht engem Trakter an engem Moto.

D'Streck ass den Ament komplett fir den Trafic gespaart. Méi Detailer sinn nach net gewosst.

D'Police hat via ACL gemellt, dass en Auto involvéiert wier. De CGDIS huet awer präziséiert, dass et sech ëm en Accident mat engem Trakter an engem Moto handelt.