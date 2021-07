Virun enger Woch huet Lëtzebuerg den Otem ugehall. Bannent 24 Stonne goufe Wäerter vun de leschten 100 Joer iwwerschratt, wat d'Quantitéit u Reen ugeet.

Laanscht Baachen a Flëss goufe vill Familljen haart getraff. D'Well u Solidaritéit koum séier un d'Rullen. Zu Honnerten hu si sech mobiliséiert. Fräiwëlleger, déi Leit ënnert d'Äerm gegraff hunn, déi se bis dohin net kannt hunn.

Den Eric Kiens war zu Miersch selwer vum Héichwaasser betraff. Spontan huet hien eng Sammelplaz an der Areler Strooss, fir Kleeder, Miwwel, Spillgezei zur Verfügung gestallt a bannent zwee Deeg war d'Hal voll.

D'Pascale Worré an de Claude Stiefer sinn Ultra-Trail-Leefer an hir Passioun verbanne si mat enger Aktioun fir de gudden Zweck. Wärend 24 Stonne wäerten allebéid de 7. an den 8. August ronderëm den Iechternacher Séi lafen. Si sammele Geld am Kader vun der Spendenaktioun vun der Stad Iechternach.

De Steve Schneider huet viru 5 Joer d'Asbl "Tam-Tam Withe and Friend" gegrënnt. Traditionell ginn Enn dës Jores Familljen ënnerstëtzt, déi net d'Moyenen hunn, hire Kanner Chrëschtkaddoen ze kafen. Spontan gouf decidéiert, och am Kader vum Héichwaasser, Spenden ze sammelen. Bannent 5 Deeg sinn 33.000 Euro zesummekomm. Elo geet et de Responsabele vun der Asbl drëms, dat Geld gerecht u Familljen an Nout ze verdeelen.

Ma och op Facebook goufen a kierzter Zäit verschidden Gruppe gegrënnt. De Facebook-Grupp "Hëllef bei Héichwaasser Lëtzebuerg " bréngt zanter Deeg, déi déi Hëllef brauchen, respektiv déi déi Hëllefe ubidden, zesummen.

Och Caritas Lëtzebuerg huet elo en Opruff fir Spende lancéiert. Leit hei zu Lëtzebuerg, awer och an der Belsch an an Däitschland sollen ënnerstëtzt ginn.