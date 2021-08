De Manktem u Wunnengen zu Lëtzebuerg féiert dozou, datt d'Immobiliëpräisser explodéieren a vill Leit sech keng Wunneng méi kënne leeschten.

Etüd Logement / Reportage Fränz Aulner

Dee Manktem u Wunnengen ass dorobber zeréckzeféieren, datt Groussbesëtzer a Promoteure bewosst manner Terrain mobiliséieren ewéi se kéinten, sou eng nei Etüd vun engem Grupp Fuerscher vum Liser a vun der Uni.lu (Antoine Paccoud, Markus Hesse, Tom Becker a Magdalena Górczyńska).

PDF: Etüd Logement hei noliesen

„Dat, wat gebaut gëtt, stellt just e minimme Prozentsaz vum Terrain duer, dee privat Besëtzer a Promoteuren hunn", sou de Coauteur vun der Etüd, den Antoine Paccoud am RTL-Interview. Dem Chercheur vum Liser (Luxembourg Institute of socio-economic research) a vun der LSE (London School of economics) no kéinten d'Groussbesëtzer a Promoteuren Terraine strategesch geréieren, well net emol 0,1 Prozent vun der Populatioun ronn d'Halschent vum Bauland besëtzt an de Staat wéineg Terrain huet.

Fir d'Logementskris am Grand-Duché ze léisen, mussen deemno gewëss Steieren an d'Luucht gesat ginn, sou d'Haaptrecommandatioun an der Etüd. Terrainen, déi bewosst net entwéckelt ginn, fir esou d'Präisser an d'Luucht ze dreiwen, misste méi staark besteiert ginn. D'Tauxe vun der Grondsteier missten deemno op den Niveau bruecht ginn ewéi déi an de Nopeschregioune vu Lëtzebuerg, mee wéi den Antoine Paccoud betount: d'Steieren déi viséieren déi, déi ganz vill Terrain hunn an net den Haaptwunnsëtz oder eenzel Terrainen, déi fir d'Kanner geduecht sinn.

Den Antoine Paccoud erwäänt dann och d'Lëtzebuerger Particularitéit, datt Besëtzer vun engem Terrain selwer däerfen e Projet entwéckelen. Dat wier u sech kee Problem, mee géing weisen ewéi hei am Land „de Rhythmus vun der Produktioun eleng an den Hänn vu privaten Acteuren ass“.

D'Fuerscher stellen donieft fest, datt Gemengen nëmme seele konsequent géint d'Interessie vu Besëtzer ginn an dowéinst recommandéiere se, datt d'Gemenge sech eng Strategie ginn a Gebrauch vun den Instrumenter maachen, déi se hunn, ewéi zum Beispill d'Virkafsrecht. Well d'Lëtzebuerger Logementskris net op der Grenz géing stoe bleiwen, misst et dann och en oppenen Dialog mat Frankräich, Däitschland an der Belsch ginn, fir eng gemeinsam Strategie op d'Been ze setzen.

D'Etüd huet méi ewéi 50 Referenzen an Extraiten aus Entretien mat verschiddenen Acteuren aus dem Secteur. „Spekulatioun – Dir wëllt net wierklech doriwwer schwätzen, mee Dir kënnt et och net ënnert den Teppech kieren. Dat ass de Problem“, gëtt zum Beispill en onofhängege Promoteur an der Etüd zitéiert. E Regierungsbeamte gëtt sengersäits esou zitéiert: „D’Logementskris ass e Non-Sujet. D'reell Politik ziilt éischter dorobber, de Problem ze verschlëmmeren ewéi ze léisen“.