Um Mëttwoch am fréien Owend ass et zu engem Feier an engem Deel vum Prisong komm.

Wéi d'Prisongsverwaltung mellt, hat e Prisonéier géint 17.30 Auer e Feier a senger Zell geluecht. Giischtercher vun der betraffener Sektioun haten de Brand bemierkt. D'Feier vun de Pompjeeë gouf geläscht. De Prisonéier koum mat enger Dampvergëftung an d'Spidol op der Kierchbierg. Och 9 Giischtercher, déi zum Zäitpunkt vum Feier op der Plaz waren, koume fir eng Kontroll an d'Spidol. D'Police judiciare ermëttelt. Schreiwes Incendie au Centre pénitentiaire de Luxembourg (11.08.2021) Communiqué par: Administration pénitentiaire

Le 11 août 2021 vers 17 h 30, un détenu a mis le feu à sa cellule au sein du Centre pénitentiaire de Luxembourg. L’incendie a été détecté par les agents pénitentiaires présents sur la section. Le détenu ayant été en contact avec la fumée a été transféré à l’Hôpital Kirchberg. Les neuf agents pénitentiaires qui étaient sur place au moment de l’incident ont également été transférés pour un contrôle médical à l’Hôpital Kirchberg. La prise en charge médicale a été assurée par le Corps grand-ducal d'incendie et de secours (CGDIS). La police technique du Service de police judiciaire mène l’enquête sur l’origine de l’incendie. Le directeur adjoint de l’Administration pénitentiaire, le directeur du Centre pénitentiaire de Luxembourg et l’Ombudsman étaient sur les lieux.