Bannent engem hallwe Joer koum et am Prisong zu Schraasseg zu 2 Bränn.

Feier am Prisong / De Reportage vum Pierre Jans

Beim Feier e Mëttwoch den Owend ass keng Persoun seriö zu Schued komm an awer stellt sech d'Fro, wéi et an engem iwwerwaachte Raum, wéi engem Prisong, zu sou Virfäll ka kommen?

De Pierre Jans huet nogefrot. An zwar beim Directeur adjoint vun der Prisongsverwaltung, dem Caroline Lieffrig. Si confirméiert, dass en Detenu d'Feier a senger Zell geluecht hat.

"D'Motiv vum Incident ass, dass déi Persoun eng Decisioun net acceptéiert huet an dunn ausgerast ass."

D'Feier war séier geläscht. 9 Giischtercher, déi zum Zäitpunkt vum Brand op der Plaz waren, koume fir eng Kontroll an d'Spidol. De Prisonéier gouf wéinst enger Dampvergëftung um Kierchbierg hospitaliséiert.

"Der Persoun geet et gutt. Si ass den Dag drop aus dem Spidol entlooss ginn a si ass elo erëm zeréck am CPL zu Schraasseg", erkläert d'Caroline Lieffrig.

Elo ermëttelt d'Police judiciaire. Nieft der Direktioun war och den Ombudsmann op der Plaz. Elo geet et emol sou weider, sou d'Directrice adjointe vun der Prisongsverwaltung.

"Déi Persoun gëtt elo méi enk vun eise Servicer betreit. Ënnert anerem vun eisem Service psycho-social."

D'Prisonéier hunn net all ze vill Fräiheeten a virop keen Accès op sou munch Substanzen. Dass si awer kapabel sinn, e Feier ze leeën, dofir gëtt et u sech eng ganz simpel Erklärung.

"Et muss ee bedenken, dass d'Zell u sech d'Doheem vun den Detenuen ass. An hiren Zellen dierfe se ganz normal fëmmen, wéi aner Leit dat eben doheem maachen. Dat ass de 'principe de normalisation', deen do spillt. An der Partie-communen dierfe se normalerweis net fëmmen. Op de Sektioune ginn et Feiermelder. An den Zelle ginn et Knäppercher, fir Alarm ze schloen", sou d'Caroline Lieffrig.

Da géif et an all Prisong e Sécherheetskonzept ginn, sou wéi een Evakuatiounsplang ginn, betount d'Caroline Lieffrig vun der Prisongsverwaltung.