RTL-Informatiounen no préiwen d’Defense an den Ausseministère zesumme mat der Belsch, wéi de Lëtzebuerger A400M-Militärfliiger kann agesat ginn, fir Leit aus der Regioun vum Afghanistan ze rapatriéieren. Wéi mir vum Ministère confirméiert kruten, sinn den Ament 4 Lëtzebuerger an 2 afghanesch Residanten, déi am Grand-Duché wunnen, an der afghanescher Haaptstad.

D’US-Truppen, déi de Fluchhafen zu Kabul elo ofgeséchert hunn, decidéiere wien do lant a wien net. De Lëtzebuerger A400M huet, wéi et heescht, nach net all Zertifikater oder Sécherheetslizensen, déi néideg wieren. Allerdéngs géing gekuckt ginn, d‘Maschinn an en Nopeschland vum Afghanistan ze schécken, fir Leit vun do aus ze rapatriéieren. Leit, déi mat anere Maschinne vu Kabul dohinner geflu géinge ginn.

Um Fluchhafe vu Kabul huet sech d’Lag en Dënschdeg e bësse berouegt. Nodeems sech e Méindeg dramatesch Zeenen do ofgespillt hunn, konnt d’US-Militär de Fluchhafen esou ofsécheren, datt en erëm konnt opgemaach ginn. Antëscht landen a starten Transportfligeren zu Kabul, fir Diplomaten an hir afghanesch Mataarbechter z’evakuéieren.

Den Ausseminister Jean Asselborn beréit iwweregens en Dënschdeg och mat sengen europäeschen Homologen an enger virtueller Krisereunioun iwwert, wat ee maache kann, fir d’Evakuatioune méi séier hinzekréien.

Donieft beroden d’Ausseministeren awer och iwwer eventuell diplomatesch Relatioune mat den Taliban.