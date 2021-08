De Lëtzebuerger Militärfliger A400M soll eisen Informatiounen no vu Melsbroek an der Belsch aus a Richtung Pakistan gestart sinn.

Ënnert anerem déi 4 Lëtzebuerger Staatsbierger an déi 2 Persounen déi zu Lëtzebuerg wunnen, solle mat där Maschinn rapatriéiert ginn. Si kéimen dann iwwer eng Loftbréck vun Kabul op déi Plaz, wou den A400M op si waart. Ob Lëtzebuerger zum Equipage vum Vol gehéieren, krute mir bis ewell net confirméiert. Déi belsch Arméi, mat där déi Lëtzebuerger bei militäresche Flich jo enk zesummeschafft, huet och zwee Fligeren vum Typ C130 fortgeschéckt. Déi landen als éischt zu Islamabad. Méi spéit fléie se weider op Kabul.

Am Ganze géif d’Delegatioun aus 80 Persoune bestoen, ewéi déi flamännesch Chaîne VTM mellt. Den A400M kann net an der afghanescher Haaptstad erofgoen.

Dat huet e puer Grënn: éischtens kontrolléieren d'US-Amerikaner de Fluchhafen. A si wäre ganz restriktiv, fir den Iwwerbléck ze behalen. Vill aner Länner ewéi Italien a souguer Däitschland hu Loftbrécken an Nopeschlänner gebaut, fir net zu Kabul mussen ze landen.

Dann ass dat jo eng Kriseregioun a fir do ze landen, brauch een eng Hellewull un zousätzleche Certificaten. Dat confirméiert Direktioun vun der Defense.

Zum Beispill brauch e Fliger en Ofwiersystem fir Rakéiten. Den Equipage muss mat deem System eens ginn. An et brauch een och speziell ausgebilt Personal u Bord, fir d'Maschinn no der Landung an engem Risikogebitt ofzesécheren. Alles dat wär an der Maach, heescht et vun der Defense, mä fir déi néideg Breveten fir eng Evakuéierung am Krisegebitt ze kréien, muss vill trainéiert ginn.