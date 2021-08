4 Lëtzebuerger Staatsbierger an 2 Afghanen, déi zu Lëtzebuerg wunnen, solle jo aus dem Afghanistan rapatriéiert ginn.

De Lëtzebuerger Militärfliger A400M ass en Donneschdeg de Moie géint 10.15 Auer an der pakistanescher Haaptstad Islamabad gelant. Dat gesäit een an enger ëffentlecher App um Handy, fir Vollen ze retracéieren. En Dënschdeg war d'Maschinn um 16.45 Auer vum Militärfluchhafen zu Melsbroek an der Belsch gestart. Et gouf Tëschestoppen zu Larnaka op Zypern an zu Karatschi am Pakistan.

Bei der Operatioun geet et drëms, sëllege Persounen aus Afghanistan ze evakuéieren, wou déi radikal-islamesch Taliban jo elo d'Soen hunn. Rieds ass vu 4 Lëtzebuerger Staatsbierger an 2 Afghanen, déi zu Lëtzebuerg wunnen. Da solle 17 Mataarbechter vun der Nato a Sécherheet bruecht ginn, grad ewéi belsch Diplomaten a warscheinlech och Afghanen, déi op der Plaz fir d'Benelux-Länner geschafft hunn.

De Fliger, deen och den Emblème vun der Lëtzebuerger Arméi drop huet, gehéiert zu engem belschen Detachement. Den A400M ass fir dëse strategeschen Transport vun Islamabad an Europa zoustänneg. Den Equipage vum A400M huet awer net all déi néideg Breveten, fir am Krichsgebitt ze landen. De Fliger huet keng Defauten, mä et brauch ebe vill Training, fir domat ëmzegoen. Dofir flitt den A400M an en Nopeschland vun Afghanistan.

Déi belsch Ekippe sinn nach mat 3 anere Fligere gestart. Zwou méi adaptéiert Militär-Maschinnen, déi wuel zu Kabul lande kënnen an déi d'Leit da vun do op Islamabad bréngen, wou den A400M waart.

Et ass och en normale Fliger fir Linnevolle mat op Islamabad, wou diplomatescht Personal mat u Bord ass. Déi Leit sollen dann op der Plaz kucken, fir de Rapatriement z'organiséieren. Eng 100 Leit géifen zu der Delegatioun gehéieren. Aus Sécherheetsgrënn kéint een déi genee Zuel vu Leit net nennen. Dat alles huet d'Lëtzebuerger Arméi en Donneschdeg de Moien an engem Communiqué matgedeelt. Ob och Lëtzebuerger mat dobäi sinn, goufe mir e Mëttwoch op Nofro hin net vun der Defense gewuer. Och dat wär aus Sécherheetsgrënn net ëffentlech.

Situatioun zu Kabul weider ugespaant

D'Situatioun um Fluchhafen zu Kabul huet sech net wierklech entspaant. Ëmmer erëm kënnt et zu chaoteschen Zeene ronderëm de Fluchhafen an der afghanescher Haaptstad. Biller op de soziale Reseaue weisen, ewéi Frae mat hire Kanner probéieren, an de Fluchhafen eranzekommen. Taliban-Kämpfer schéissen awer an d'Luucht oder schloe se, fir se ze verjoen. D'Taliban schwätzen antëscht vun am Ganzen 12 Persounen, déi bei der Massepanik um Fluchhafen ëm d'Liewe koumen. Si fuerderen all d'Mënschen, déi keng valabel Pabeieren hu fir ze reesen, op, d'Géigend ronderëm de Fluchhafen ze verloossen.

De Fluchhafe selwer gëtt nach vum US-Militär kontrolléiert. D'Evakuéierunge wäre bis elo och ouni Tëschefall iwwer d'Bün gaangen. D'US-amerikanesch Zaldoten an d'Taliban wäre bis ewell net unenee geroden. Dat huet den amerikanesche Verdeedegungsminister Lloyd Austin gesot.

Gläichzäiteg ginn et net wéineg Afghanen, déi sech géint d'Taliban mobiliséieren. Och en Donneschdeg waren et weider Protester géint d'Taliban, dës Kéier och an der Haaptstad selwer. Dat ass couragéiert, well e Mëttwoch sinn d'radikal-islamesch Kämpfer scho mat Waffegewalt géint Manifestanten zu Jalalabad virgaangen. 3 Mënsche si gestuerwen, 12 goufen der blesséiert.