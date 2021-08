Am Alter vu 86 Joer ass déi fréierer Gemengemamm vun der Abteistad en Dënschdeg gestuerwen. Dat huet d'DP per Communiqué matgedeelt.

Si war vun 1988 bis 1998 am Iechternacher Gemengerot, an déi éischt Fra, déi jee dodran souz. Vu 1994 bis Februar 1998 war Si Buergermeeschtesch, genee wéi och schonn hire Papp, de Robert Schaffner virun hir, an och hire Grousspapp de Mathias Schaffner.

Si war hiert ganz Liewe och bei de Scouten aktiv, ufanks bei der AGGL, dono bei der FNEL.