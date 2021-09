Wéi de Ministère matdeelt, wier de Virus an enger Amateur-Ziichterei entdeckt ginn, nodeems Déiere vun engem Maart aus der Belsch importéiert gi waren.

De Ministère mécht an deem Kader nach emol de Rappell, dass den Transport vu liewegem Gefligel verbueden ass, ausser et huet een eng Autorisatioun vun der ASV. Dat selwecht gëllt fir Ausstellungen. All nei ugeschaaften Déiere solle fir d'éischt dobannen ënner Quarantän gesat ginn.

De Ministère réit och, fir am Moment seng Hénger, Inten an anert Gefligel dobannen ze halen a si och just dobannen ze fidderen. All suspekten Doudesfall muss engem Veterinär gemellt ginn.

Et sief drun erënnert, datt de Virus net geféierlech fir de Mënsch ass. Dat gëllt och fir d'Consomméiere vun Eeër a Fleesch.

Schreiwes