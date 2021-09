Vill Kanner freeë sech op de Schoulufank. Esou muncher Eltere wuel och, bleiwen awer mécht d'Nervositéit an d'Hoffnung fir e gudde Start.

„Flësseg, einfach an et wier flott, wann d'Kanner sech nees ouni Maske kéinten amuséieren.“ „Et ass och wichteg, datt d'Kanner nees d'Gesichter vum Léierpersonal gesinn. Et gëtt Zäit, datt mer do lues a lues nees op den Alldag vu virun der Pandemie zeréckkommen.“ „Dat leschte Joer war awer ustrengend mam Homeschooling oder och, wann d'Kanner getrennt waren. An et ass awer flott, datt se nees all zesummen eng klengt Stéck Normalitéit zeréckkréien.“

Esou d'Reaktioune vu verschiddenen Elteren.

Et ass déi mëttlerweil zweete Rentrée nom Ufank vun der Pandemie. Eng Rentrée fir Kanner, déi op politeschem Niveau, ma och Doheem um Dësch vill diskutéiert gouf. D'Schoule si besser virbereet ewéi nach virun 12 Méint, esou den Educatiounsminister Claude Meisch op der Pressekonferenz den 2. September.

Mir brauchen, wat d'Gestioun vum COVID-19 an de Schoulen ubelaangt, d'Rad net nei ze erfannen. Dat Rad, dat dréint an dat Rad huet sech am Laf vum leschte Joer ëmmer besser gedréint.

Bei den Eltere spléckt de Sujet Pandemie. Et ass ee gréisstendeels erliichtert, datt d'Kanner nees ouni Mask an d'Schoul dierfen, esou den Alain Massen, President vun der Elterevertriedung.

Och wann et extrem Positioune gëtt, mir vertrieden 200.000 Elteren an do ginn et der natierlech, déi ganz op der enger oder anerer Säit stinn, mä de Groussdeel ass immens frou, datt d'Kanner, déi Masken net méi mussen unhalen, wa se an der Klass setzen oder eng Prüfung schreiwen.

De CovidCheck, ewéi och de Verzicht vun der Mask bei net Geimpften oder geteste Kanner, bleift vill diskutéiert. D'Wuel vun der Kanner awer misst am Mëttelpunkt stoen, präziséiert den Alain Massen.

Virun allem kleng Kanner, déi am Fondamental sinn, hu praktesch e groussen Deel vun hirer Schoulzäit esou erlieft. Fir déi ass dat nees en entdecke vun enger neier Welt fir kennen an der Schoul ze sinn a mat hire Kolleegen ouni Mask ze interagéieren. Dat heescht och en anere mol laachen ze gesinn. Dat heescht och, datt een net permanent drun erënnert gëtt, datt deen aneren eng Gefor fir eis kéint sinn.

Vill Elteren awer vermësse weider e konkret Plang fir Risike besser anzeschätzen.

Et geet net duer, datt een Zenarioen huet, wann eppes geschitt ass. Et wier sënnvoll, wann een e Kaderplang hätt, well déi Situatioun geet jo nach fir eng Zäitchen. E Kaderplang, wou ee weess, deemno wéi d'Risikosituatioun ass, datt do scho gewosst ass, wéi d'Mesurë kéinten adaptéiert ginn.

Dat Wichtegst wier awer en anere Punkt: d'Kanner sinn déi, déi am Stäerksten ënnert der Pandemie gelidden hunn, elo zielt et si ze ënnerstëtzten.