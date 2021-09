Zanter dem Virfall am Garer Quartier de Weekend gouf d’Debatt ronderëm d’Sécherheet op der Gare nees entfacht. Ma wéi schwéier ass d’Aarbecht um Terrain?

D'Sécherheet op der Stater Gare ass dëser Deeg nees am Fokus vun der Politik. Ausléiser ass e Video, wou e gesäit, wéi e Mann vun engem Hond an d'Been gebass kritt. Den Hondsmeeschter, een Agent vun enger privater Sécherheetsfirma, kritt d'Déier net an de Grëff. An dëser Debatt hunn mer bis well eng ganz Rei Stëmmen héieren: dorënner d'Buergermeeschtesch Lydie Polfer, de Policeminister Henri Kox, d'Justizministesch Sam Tanson an och Stëmme vun der politescher Oppositioun an der Stad. Leschte Samschdeg, den Owend vum Virfall, waren awer och Mataarbechter vum Projet "A Vos Côtés" op der Plaz.

An et si ganz vill Leit, déi op dës Männer a gréngen T-Shirten duerkommen, wénken, Moie soen an se och ëm Hëllef froen. 7 Mataarbechter vum Projet "A Vos Côtés" schaffen am Garer Quartier a 6 zu Bouneweg. Den Ernest Dupljak, Responsabel vum Projet: "Chaque soir par exemple, j'accompagne une dame, restauratrice, jusqu'à son arrêt de bus, aussi des fois lorsque des parents sont avec leur enfants sur une aire de jeu, cela arrive qu'il y a des adultes qui viennent et qui consomment là de l'alcool, dans ce cas-là nous on vient en jeu pour doire "voilà ceci est une aire de jeu, on ne peut pas consommer d'alcool. Aussi pour le Cannabis, là il y a des gens, des jeunes qui consomment, parce qu'en plus il y avait les vacances, nous on vient vers eux, on leur explique la loi. Vraiment, on a un très bon retour. On est très content et il y en a qui nous appellent "les anges verts", ce qui est aussi un peu marrant. Mais c'est pour dire que cela nous fait plaisir."

Si ginn tëscht Moies 11 an Owes 11 zu 2 duerch d'Stroossen, weisen hir Präsens, erklären, informéieren a sinn einfach op der Plaz, erkläert de Yago Garcia: "On est dans le quartier vraiment pour être à l'écoute des habitants et des commerçants donc on fait des accompagnements régulièrement. Que ce soient des commerçants qui se sentent pas en sécurité dans le quartier ou un habitant pour aller prendre le bus etc. Et on prend vraiment un contact avec les commerçants pour savoir s'ils ont un problème régulier et on essaie d'être à leur côté et de régler le mieux possible les problèmes."

An der Problemer der ginn et genuch... si sinn dacks déi éischt op der Plaz, zum Beispill wéi e Méindeg bei der Messerpickerei oder e Samschdeg Owend wei den Incident mam Hond geschitt ass: "On faisait notre patrulle quotidienne dans le quartier de la gare avec mon collègue. On a remarqué une discussion très aggressive entre 2 individus à côte du café "Le Périgord". Du coup on s'est approché pour tenter de désescaler la situation, faire une méthode de médiation entre les 2 individus. Et à ce moment-là j'ai remarqué que un des individus avait un couteau caché sous la main. Du coup on a pris une distance de sécurité et j'ai pris la décision de prévenir les services de police."

An genee dat ass hir Aufgab, nämlech schlichten, deseskaléieren a wann et net méi virugeet, d'Police ruffen. Fir de Projet "A Vos Côtés" huet d'Stad Lëtzebuerg sech zu Zürich inspiréiert, wou den Ëmgang mat der Drogeproblematik virbildlech wär, erkläert de Christof Mann, Chargé de direction vun den Affaires sociales an der Stad Lëtzebuerg. Et setzt een nämlech op 4 Pilieren: "Dat engt ass Repressioun, dat iwwerhëlt ganz kloer d'Police. Dat anert ass Preventioun, dat ass de System, wat se alles maachen, fir dass d'Leit un d'Droge kommen, Opklären etc. Dat anert ass e flotte Drogenberäich, fir déi Leit, déi erangefall sinn an dat Véiert ass dann de ganze Beräich vun Uerdnungspolitik am weiteste Sënn. An dozou gehéiert eben och de Pilier, dass ee bei de Bierger geet an dem Bierger säi Sécherheetsgefill stäerkt, doduerch dass een op der Strooss present ass."

Ugefaangen huet de Projet am Dezember zejoert an d'Echoen déi ee vun de Leit kritt, sinn immens positiv, dofir huet een en och op Bouneweg ausgedeent. Et ass een Zesummespill vun de Forces de l'ordre, de Sécherheetspatrullen an de Sozialaarbechter, déi fir méi Sécherheet op der Gare suergen, sou de Christof Mann vun der Stad Lëtzebuerg.

An der zoustänneger Chamberkommissioun wier e Mëttwoch de Moien iwwerdeems konstruktiv an onpolemesch iwwer d'Sécherheet am Garer Quartier diskutéiert ginn, sou d'Justizministesch, et wär ee sech bewosst, dass d'Situatioun sech hei reegelméisseg erëm verännert, verschäerft, an dann nees entschäerft. Wichteg wär, dass zesummen agéiert géif ginn, well et wier e Problem, dee schonns laang do ass a wou ëmmer erëm agéiert gouf an elo nach weider Moyene missten en place gesat ginn. Well et wier näischt méi schlëmm, wéi wann een all Dag misst mam Knascht, Leit déi sech net anstänneg behuelen an och der Gewalt konfrontéiert ginn.