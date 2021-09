No engem éischten Avis vun auslänneschen Experte steet awer fest, dass et sech ëm historesch ganz wichteg Decouverten handelt.

Wéi mir d'lescht Woch op dëser Plaz gemellt haten, ass de Commerce- a Logementsprojet um Terrain vun der "Petite Marquise" zu Iechternach net wéi geplangt ze realiséieren. Dat well bei den Aarbechten um Chantier am Buedem wichteg archeologesch Decouvertë gemaach goufen. Dass de Projet guer net méi kéint realiséiert ginn, stéing aktuell awer och nach net fest, esou d'Kulturministesch Sam Tanson.

Petite Marquise / Reportage Maxime Gillen

No engem éischten Avis vun auslänneschen Experten iwwert dat, wat um Chantier zu Iechternach fonnt gouf, steet fest, dass dëst historesch ganz wichteg Decouvertë sinn. Dofir sollen dann elo och weider Ausgruewunge gemaach ginn, déi sech nach bis an den Hierscht eran zéie wäerten, esou d'Kulturministesch Sam Tanson. Vis-à-vis vum Iechternacher Gemengen- a Schäfferot huet d'Ministesch iwwerdeems versprach, sech an där Saach Experten un d'Säit ze huelen. "Si huet d'Propositioun gemaach, fir sech vun engem Comité scientifique begleeden ze loossen, fir ze kucken, wéi dës Decouvertë kéinte valoriséiert ginn. Ausserdeem soll no de weideren Ausgruewungen zu Iechternach eng ëffentlech Presentatioun iwwert d'Decouverten a wéi een domat elo soll ëmgoen, gemaach ginn."

D'Gemeng hat d'Marquise vis-à-vis vun der Maartplaz 2017 fir gutt 3 Milliounen Euro kaaft a geplangt, Wunnengen a Commercen dohin ze bauen. An dat wär ënner Ëmstänn och nach ëmmer méiglech esou d'Ministesch.

"Eng Optioun fir dat, wat fonnt gouf z'erhalen, wier fir et erëm zouzetippen. Da kéint méiglecherweis drop gebaut ginn, allerdéngs géif et dann och net valoriséiert ginn. Déi international Experten hätten der Ministesch gesot, dat wier immens schued. Et sollt ee wierklech kucken, fir aner Optiounen ze fannen, fir et dem Public zougänglech ze maachen an eventuell och an eng aner Konstruktioun z'integréieren."

Eng weider Optioun wier, e Musée dohin ze bauen. Ma och do wier d'Gemeng gefuerdert fir dësen esouwuel ze plangen an ze bauen, genau wéi duerno och z'exploitéieren. A genau dat schéngt een zu Iechternach effektiv net ze wëllen, respektiv net ze kënnen, esou den Iechternacher Buergermeeschter, Yves Wengler.

"Et hätt een e Kulturhaus, dat all Joer e groussen Deel vum Budget géif ausmaachen. E weidere grousse Musée ze bauen, géif d'Stad net packen. Och de Staat hätt dat iwwerdeems refuséiert. Et hätt een dem Ministère proposéiert, dem Staat de ganzen Terrain ze schenken, fir e Musée drop ze bauen, mä dozou hätt ee beim Staat och direkt Nee gesot. Ma wann d'Stad Iechternach misst Bauhär sinn, da géif kee Musée gebaut ginn."

Deemno wëll een elo mat den Architekte kucken, wéi een dëst Stéck Lëtzebuerger Geschicht erhalen an dem Public zougänglech gemaach kritt, a gläichzäiteg an en neit Gebai integréiert kritt.