Schwätze wouriwwer ee jorelaang net schwätze konnt: sexuell Gewalt géint Kanner. An deem Kader gouf vun Ecpat Luxembourg a KJT eng nei Campagne lancéiert.

D'Ecpat Luxembourg a KJT, 2 Associatiounen, déi sech géint de sexuell Mëssbrauch vu Kanner asetzen, ruffen an enger neier Campagne dozou op, méi iwwert d'Material, dat bei sexuellen Iwwergrëffer op Kanner entsteet, ze schwätzen. Zanter Joren taucht ëmmer méi Foto- a Videomaterial um Internet op, wou Kanner géint hire Wëllen zu Geschlechtsverkéier oder aneren Akte forcéiert ginn. D'Zil vum Opruff ass et, d'Ëmstänn ze ënnersichen, déi dozou bäigedroen hunn, datt Kanner iwwerhaapt sexualiséiert Gewalt missten erliewen a wat dozou bäigedroen huet, datt dës guer net oder eréischt ganz spéit gehollef kréien.

Campagne "Stoppt sexuell Gewalt géint Kanner" / Tim Morizet

Et well een e positiv Message erausginn. E Message, datt eppes ka gemaach ginn, esou béid Associatioune e Méindeg bei der Presentatioun vun der Campagne am Haus vun de Mënscherechter. Ma dofir misst ee sech d'Problematik zu Lëtzebuerg och agestoen, esou den Thomas Kauffmann, Direkter vun der Ecpat.

„Esou Material besteet och zu Lëtzebuerg. De Rapport vun der Internet Watch Fondatioun vum Joer 2020 situéiert Lëtzebuerg an Top 10 weltwäit, wou et déi meescht Signalisatioune fir Material vu Kannermëssbrauch gëtt." Zanter 2016 geet d'Zuel vun den Appeller an dësem Kontext bei der Bee-Secure-Helpline konstant erop, esou d'Sally Stephany vum Kanner a Jugendtelefon.

„Dat war 2020 en neie Rekord vu 4.022 Meldungen. 2.410 goufen als illegal agestuuft a goufen der Justiz weidergeleet."

Weltwäit goufen d'lescht Joer iwwert eng Millioun URLen, also Internet-Linke gemellt, mat ënner anerem ganzen Dossieren u Bildmaterial. 40 Prozent dovu ware ganz neit Material. De Gros vun de Betraffene waren tëscht 3 an 13 Joer al.

„Dat si 76 Prozent. An 93 Prozent vun de Betraffene waren och Meedercher."

D'Wuert "Kannerpornographie" ass an dësem Sujet nach net gefall. Dat aus engem Grond. An der aktueller Campagne géint sexual Gewalt bei Kanner probéiert een dësen Term lues awer sécher ze eliminéieren, erkläert d'Noémie Losch vun der Ecpat-Associatioun.

„Am Wuert Kannerpornographie hu mer eng kéier “Kanner“ an eng kéier “Pornographie“. Wat ass e Kand? E Kand ass all Persoun ënner 18 Joer. Pornographie ass am legale Beräich en Akt tëscht erwuessene Persounen, déi am Konsens deen Akt maachen. D'Consommatioun vun deem Produit ass legal fir erwuesse Leit. Dat heescht, wa mir déi 2 Wierder elo zesummen huelen, da kritt een d'Impressioun, datt mir vun enger Zort Pornographie schwätzen. Mee dat ass net de Fall. Et existéiert keng Kannerpornographie. Dat, wat et ass: et ass e sexuelle Mëssbrauch."

Mat engem Spot op der Tëlee an engem Opruff op de soziale Medie bis Enn dës Joers sollen d'Leit motivéiert ginn iwwert d'Terminologie nozedenken. D'Gesi vu sexueller Gewalt u Kanner weider a méi nach ze mëllen. An och eege Revendicatiounen de Lëtzebuerger Autoritéiten an der Bekämpfung géint de Crime matzedeelen, esou d'Barbara Gores-Wagner vum Kanner a Jugendtelefon.

„Et muss een net just nokucken. Et kann een eppes maachen. Et kann een aktiv ginn. Don't ignore, report it."

Weider Informatiounen an Opklärungsmaterial fënnt een um Internet op stop-csam.lu