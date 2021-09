Dat hu Membere vun der Bauerenzentral en Dënschdeg den Owend op hirer Generalversammlung kritiséiert.

D'Beruffsorganisatioun vu Baueren, Wënzer a Gäertner nennt den Ëmgang vun der Politik mat der Beruffsvertriedung "heiansdo lamentabel". An der Kritik ass virop d'Kommunikatioun.

Bauerenzentral/Reportage Dany Rasqué

Et géif ee Bréiwer a Bréiwer schreiwen, dacks ouni eng Äntwert vum Minister oder sengen Servicer ze kréien. Dobäi géif ee sech vill Gedanke maachen iwwer d'Situatioun an der Landwirtschaft an d'Erausfuerderunge vu muer. Et géif ee sech ubidden, fir mam Ministère ze schaffen, dobäi awer dacks op der Streck bleiwen, well keng Reaktioun kënnt.

Corona léisst de Marc Fisch, den 1. Vizepresident vun der Bauerenzentral net gëllen a vermësst den Engagement vum Minister.

"Wa mer enttäuscht si vun der Politik, dann ass et, well mer eis agesat hunn, fir e Landwirtschaftsministère ze kréien, wou haut net voll eis Intresse vertruede ginn. Ëmweltpolitik ok, mä de Landwirtschaftsminister muss jo dofir suergen, datt säi Beruffsstand iwwerlieft an ech mengen, dofir misst e sech méi fir eis asetzen."

Et gouf awer net just Kritik um Ressortminister, mä den neie President vun der Centrale paysanne huet och fir méi Zesummenaarbecht plädéiert.

Déi 3 Gewerkschaften aus dem Secteur - also nieft der Bauerenzentral - och nach d'Bauerenallianz an de fräie Lëtzebuerger Bauereverband musse méi no zesummeréckelen - fënnt de Christian Wester.

Géif een dat net maachen, hätt d'Politik et einfach, fir dat auszespillen. Et géif ee wuel zesummeschaffen an awer....

"Déi Grief, déi do sinn tëschent deene verschiddenen Intresseverbänn, déi sinn awer relativ grouss gewiescht. Mir hunn elo Chance, datt mer eng nei jonk Ekipp hunn, da kënnen déi Grief méi kleng ginn. Mir sinn alleguer nëmme Mënschen, deen ee ka mat deem enge besser wéi mat deem aneren. Et ass vill Parzeläin zerschloe ginn, mä mir hunn eng wichteg Zäitschinn. Mir sti virun der Agrarreform, déi weist d'Richtung fir déi nächst méi wéi 7 Joer. Mir sinn do awer och engem méi grousse Wendepunkt."

D'Ëmwelt an de Klimaschutz stinn am Mëttelpunkt vun der europäescher Agrarreform, déi tëschent 2023 a 27

270 Milliounen Euro kascht.

National, stellt de Christian Wester fest, ass den Afloss vun der Landwirtschaft op d'Politik quasi null.

Virun 30 oder 40 Joer hätten d'Baueren op d'mannst nach am Norden an am Osten en Afloss op den Ausgang vun de Wale gehat. Elo wier dat net méi esou - am Contraire d'Landwirtschaft misst sech permanent an der Gesellschaft verdeedegen, aus där Phas géif een einfach net méi erauskommen.