No den Olympeschen an de Paralympesche Spiller steet dëser Deeg nach e weidert grousst Evenement un, bei deem eng lëtzebuergesch Delegatioun deelhëlt.

Vum 22. bis de 26. September sinn zu Graz an Eisterräich d’EuroSkills, d’Beruffs-Europameeschterschafte vun de Jugendleche bis 25 Joer.

Dobäi handelt et sech ëm d'Europameeschterschafte vun de Beruffer aus Handwierk, Industrie, Handel an Horeca. Fir datt ee sech eng ongeféier Gréisstenuerdnung vun dësem Event ausmole kann, sief drop verwisen, datt bei der leschter Editioun zu Budapest 2018 an deenen 3 Deeg net manner wéi 75.000 Visiteuren do waren, fir d'Kandidaten z'encouragéieren. Dës Gréisstenuerdung kann natierlech bei dëser Editioun net erfëllt ginn. Ënnert engem strenge Sanitärkonzept fënnt dës Editioun nämlech mat enger ganz limitéierter Unzuel u Visiteuren als 3G-Event statt; mee d’ganz Delegatioun ass frou an erliichtert, datt de Concours schlussendlech lassgeet.

Aus iwwer 20 europäesche Länner sinn Delegatioune vu Jugendleche mat hiren Traineren ugereest, déi a knapp 50 verschiddene Beruffer géinteneen untrieden. Nodeems déi Jugendlech elo méint- respektiv jorelaang op dësen Event hin trainéiert hunn - covid-bedéngt gouf den Event vun 2020 op 2021 verréckelt - moosse si sech déi nächst Deeg mat anere jonke Kandidatinnen a Kandidaten.

Team Lëtzebuerg, zesummegesat vun der Associatioun WorldSkills Luxembourg, ass offiziell mat 9 Nowuesstalenter an insgesamt 8 Beruffer vun der Glaskonstruktioun, der Sanitär- an Heizungsinstallatioun, dem Web Development, der Mobile Robotic, vum Estheticien respektiv Estheticienne, dem Kachen, dem Restaurantservice an dem Entrepreneuriat vertrueden. Encadréiert ginn déi jonk Talenter jeeweils vun engem Expert aus dem Fach a si gi begleet vun 2 Teamleaderen. D’Vertriederinnen an d’Vertrieder vun de lëtzebuergesche Faarwen hu sech qualifizéiert a bewisen, datt si souwuel déi fachlech Kompetenz matbréngen, wéi och dem Drock standhalen, viru Public präzis ze schaffen. Si sinn an dësem Joergang déi landesbescht an hirem Fach; si sinn Ambassadeuren an Ambassadricë fir hire Beruffsstand, fir déi héich Qualitéit vun der Beruffsausbildung an domat natierlech och ganz allgemeng wichteg Representantë vu Lëtzebuerg. De Service vun der Formation professionelle vum Educatiounsministère ass vun Ufank un e wichtege Partner vun der WorldSkills-Beweegung. D’Directrice vun der Beruffsausbildung, d’Madame Véronique Schaber, geet um Mikro op d’Delegatioun an, op d’Chance erëm live an net digital zesummen ze schaffen an op déi gutt Virbereedung, déi souwuel an de Betriber wéi och an de Schoule stattfonnt huet.

D'Véronique Schaber

Offizielle Startschoss

Den 22. September war et dann endlech esou wäit. No laangem Training a Baangen, ob de Concours iwwerhaapt stattfanne kann, goufen an der Grazer Stadthalle d’EuroSkills offiziell gestart an déi Lëtzebuerger Kandidatinnen a Kandidaten hu sech als Team Lëtzebuerg op der Bühn presentéiert. Dobäi gouf all de Jonken nach eng Kéier mat op de Wee ginn, hiert Bescht ze ginn an hire Beruffsstand gutt ze vertrieden. Si hunn den offiziellen Eed ofgeluecht fir ethesch korrekt a fair ze bleiwen. Ee vun de Riedner, live aus Bréissel zougeschalt, war den EU-Kommissär Nicolas Schmit. Hien huet all de jonken Talenter vill Kënnen an och Gléck gewënscht, huet awer och op d’Wichtegkeet vun de Beruffsausbildungen an op d’Exzellenzinitiative EuroSkills higewisen.

Hei nach eng Kéier d’Lëtzebuerger Kandidatinnen a Kandidaten am Iwwerbléck:

• Masselter Lukas – Glass Construction Technology

• Meyer Kevin – Plumbing and Heating

• Weiwert Steve – Web Development

• Massen Noah – Mobile Robotics

• Pinto Monteiro Marina – Beauty Therapy

• Meyers Jim – Cooking

• Silva Ivo – Entrepreneurship Business Development

• Offner Clémentine – Entrepreneurship Business Development

• Albert Georges – Restaurant Service

Leider sinn dëse Concours an d’Ausblidungsméiglechkeeten a Lëtzebuerg nach net esou bekannt wéi an anere Länner; dëst kéint nämlech e weidere Moyen sinn, fir anere Jonken d'Diversitéit an d'Faszinatioun vun deem engen oder anere Beruff ze weisen. Et gëtt dofir probéiert, fir iwwert dëse Wee vum Blog der Delegatioun an hirer Leeschtung um Concours méi Opmierksamkeet ze schenken. All Dag vum Concours beriichte mir live a féieren Interviewen, fir datt all d'Leit doheem de ganzen Evenement souzesoe "live" verfollege kënnen.

WorldSkills Luxembourg, d’Organisatioun, déi fir d’Organisatioun vun den nationalen (LuxSkills), souwéi d’Vertriedung vun den Europa- (EuroSkills) a Weltmeeschterschaften (WorldSkills) verantwortlech ass, gëtt ënnerstëtzt vum Educatiounsministère, dem Aarbechtsministère, dem Economiesministère resp. der Directioun vun de classes moyennes wéi och vun de Beruffschambren (Chambre des salariés, Chambre de commerce a Chambre des métiers).

Méi Informatiounen op www.worldskills.lu a www.script.lu .