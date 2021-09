Dat deelen "déi Gréng" aus der Stad e Méindeg de Mëtteg an engem Communiqué mat.

De grénge Politiker Carlo Back huet decidéiert, sech aus dem aktive Politkgeschäft zeréckzezéien: esouwuel am Stater Gemengerot, wéi och an der Chamber, leet hie seng Mandater néier.

De Carlo Back war 16 Joer laang Gemengeconseiller an der Stad, d'Maria Eduarda de Macedo wäert säi Mandat um Knuedler iwwerhuelen.

An der Reunioun vum Stater Conseil, wou déi Gréng mat véier Conseillere vertruede sinn, ass de Carlo Back e Méindeg an enger ganz perséinlecher Deklaratioun op d’Grënn agaangen, firwat hie säi Mandat weidergëtt.

Engersäits wier hie lo bal zwee Joerzéngten an der lokaler Politik mat dobäi, hie kréich geschwënn 70 Joer a wier och Grousspapp ginn. All dëst géif en neie Liewensplang mat sech bréngen.

De Carlo Back huet iwwer 30 Joer laang am Gesondheetsministère geschafft, éier hie viru 7 Joer pensionéiert gouf. Hien ass zanter 16 Joer Member vun deene Gréngen.

De grénge Politiker trëtt dann och Enn vun dësem Joer als Deputéierten an der Chamber zeréck. Dat wäert no de Budgetsdebatten am Dezember de Fall sinn. Domat souz de Carlo Back nëmmen 3 Joer um Krautmaart.

Hei iwwerhëlt d'Nächstgewielt am Zentrum d‘Jessie Thill dem Carlo Back säi Mandat a gëtt warscheinlech och Presidentin vun der Mobilitéits-Chamberkommissioun. Dat huet déi 25-Joer-al Mataarbechterin vun der Ëmweltverwaltung RTL géintiwwer confirméiert.

