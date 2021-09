Dat huet d'Ministesch Sam Tanson e Mëttwoch de Moien an der parlamentarescher Justizkommissioun proposéiert.

Am Prisong waren d'Visitten ouni Surveillance wärend der Pandemie suspendéiert ginn. Se ginn an deenen nächste Wochen erëm erlaabt an zwar ënner manner strenge Konditiounen, wéi ugangs geplangt.

Et war virgesinn, datt d'Prisonéier, déi Besuch haten, deem se kierperlech méi no kënne kommen, duerno sollen a Quarantän.

Dat gouf notamment vun der CSV kritiséiert. Si hat de Punkt vun de Visitten am Prisong op den Ordre du jour vun der parlamentarescher Justizkommissioun setze gelooss, an där e Mëttwoch de Moien d'Prisongsdirektioun, den Ombudsman an d'Justizministesch Sam Tanson waren.



D'Ministesch huet no intensiven Diskussiounen eng aner Léisung proposéiert.

Amplaz, datt d'Prisonéier no enger Visitt ouni Surveillance a Quarantän mussen, gi se duerno verstäerkt getest, all zweeten Dag, sou d'Sam Tanson.

"Dat ass eng verstänneg Solutioun, déi mir als CSV gutt fannen", esou den CSV-Deputéierten Léon Gloden, no der Reunioun.

De President vun der Justizkommissioun, de Charel Margue vun déi Gréng, sot d'Deputéierten hätten och confirméiert kritt, datt d'Situatioun am Prisong no all deene leschte Méint nervös ass.

D'Mesuren, déi duerch de Virus agefouert goufen, hunn Auswierkungen op d'Laun an op d'Psych vun de Prisonéier. Dat huet d'Prisongsdirektioun confirméiert. De Brand vun de Méindeg, deen e Prisonéier selwer geluecht hat, ass net zu Lescht en Zeeche fir déi ablécklech Nervositéit.