D'CGFP reprochéiert der Regierung, geziilt falsch Aussoen ze maachen iwwer de Gehälteraccord am ëffentlechen Déngscht.

Domat géifen der Gewerkschaft no legitim Fuerderunge fir méi héich Paie vu verschiddene Verbänn einfach refuséiert ginn. Dofir huet d'CGFP elo en Affekotebüro beoptraagt. Deen hätt der Gewerkschaft hir Interpretatioun gedeelt, ewéi de Generalsekretär Steve Heiliger betount huet.

D'Staatsbeamtegewerkschaft hätt gär, dass d'Schaffen am Homeoffice fräiwëlleg bleift. Et misst en Accord tëscht dem Chef an dem Beamte ginn. Leit, déi vun doheem aus schaffen, dierfen der CGFP no net méi belaascht ginn ewéi déi um Büro. D'Gewerkschaft hält och guer näischt vum Evaluatiounssystem an der Fonction publique. Et wär eng Prozedur ouni Sënn.

Virun der Ried zu der Lag vun der Natioun fuerdert d'CGFP, dass d'Regierung keng Spuerpolitik ustrieft. A Steierfroe missten et op d'mannst kleng Changementer ginn, déi fir mir Gerechtegkeete suergen, esou de Steve Heiliger.

D'CGFP stellt sech géint déi nei Mesuren am Kader vun der Covid-Kris, virun allem, dass de Regime vum CovidCheck och am ëffentlechen Déngscht soll agefouert ginn. Ma do géif et dréngende Besoin ginn, fir Onkloerheeten ze klären, esou de President Romain Wolff. Virun allem, wat méiglech Sanktiounen ugeet, fir Beamtinnen a Beamten, déi keen valabele Covid-Zertifikat virleeë kënnen. D'CGFP akzeptéiert et net, dass Persounen am schlëmmsten Fall kéinten hiren Job verléieren, betount de Romain Wolff. Den neie Gesetzestext wär net duerchduecht, kritiséiert de President vun der CGFP.