Uganks 2023 wäerten eng 130 Poliziste méi um Terrain sinn.

Dat géing awer net duer, huet et de Mëttwoch de Moien op der Pressekonferenz vu Police an zoustännegem Minister geheescht an dofir gëtt elo eng 2. Rekrutementscampagne lancéiert.

Dat lescht Rekrutement wier schonn en Erfolleg, mee et wéilt een elo onbedéngt nach 200 leit rekrutéieren. D'Zil ass, den Effectif ëm 600 Leit am Ganzen ze erhéijen.

Den Henri Kox

D'Motivéiere schéngt e Problem. Trotz der 10-prozenteger Hausse vum Budget, vun där de Gros an d'Personal gestach gëtt. Déi nei Campagne soll weisen, dass den Alldag vum Polizist e villfältege wier. Aschreiwe muss ee sech tëscht dem 20. Oktober an dem 3. November.

Och dëst Joer gëtt et keng Alterslimitt fir d'Kandidaten, déi majoritär an de Karriäre B1 an C1 gesicht ginn. Den Ament besteet de Service vun der Police aus iwwer 2.200 Polizisten an ongeféier 570 ziville Mataarbechter.

Deemnächst wëll d'Regierung och e Mesurëkatalog virstellen, mat deem d'Police soll méi Moyene kréien, fir fir d'Sécherheet ze suergen.