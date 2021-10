Um Mëttwoch de Mëtteg hunn an der Chamber d'Debatten iwwert d'Ried zur Lag vun der Natioun ugefaangen.

Et ass keng Iwwerraschung, datt d'Fraktioun vun der DP, der Partei vum Xavier Bettel, d'Aarbecht vun der Regierung an alle Beräicher lueft. De Fraktiounspresident Gilles Baum huet den Dag nom Etat de la Nation an der Chamber, grad ewéi de Premier a senger Ried zu der Lag vun der Natioun, mam Klimaschutz ugefaangen.

Fir den Co2-Ausstouss bis 2030 ëm 55 Prozent ze reduzéieren an d'Käschtenneutralitéit bis 2050 ze erreechen, misst d'Land déif an d'Täsch gräifen, esou de Gilles Baum, deen de Reprochë vun der Oppositiounspartei CSV awer net gëlle léisst, d'Regierung hätt nach näischt Konkretes ënnerholl.

Extrait Gilles Baum

"Dës Regierung huet de Klimaschutz vun Ufank un zu hirer Prioritéit gemaach. An de leschte Joren huet d'Regierung Mesuren decidéiert, fir eng méi klimafrëndlech Mobilitéit, fir erneierbar Energien, a fir Emissiouns-Neutralitéit beim Wunnen a beim Bauen hinzekréien. Beim Logement hu mer mat déi héchste Standarden op der Welt. Mir hunn et duerch d’Passiv- an Niddreg-Energie-Haiser fäerdegbruecht, dass eise Parc immobilier an de leschte Jore geklommen ass, a gläichzäiteg d’Emissiounen an deem Beräich erofgaange sinn.''

De Gilles Baum huet och d'Rekordinvestitiounen an den ëffentlechen Transport, do natierlech virop fir d'Gratuitéit, genannt.

Lëtzebuerg wär och wirtschaftlech gutt duerch d'Pandemie komm. Eng grouss Steierreform mat Entlaaschtunge wär awer net méiglech gewiescht. Dofir huet de Fraktiounschef vun der DP déi kleng sozial Mesuren, déi de Premier annoncéiert huet, wéi déi gratis Maison relais op de Schouldeeg zum Beispill, begréisst.

D'CSV-Fraktiounscheffin Martine Hansen dogéint huet d'Regierung an hirer Ried ferm kritiséiert: "Mir hunn e Bierg vu Problemer am Land, ma leider hu mer awer och a ville wichtegen Dossieren e Stëllstand." Dat sot si am Kader vum Debat iwwert d'Lag vun der Natioun an der Chamber. Ziler setze géif net duergoen, d'Realitéit wier nämlech knallhaart, esou d'Martine Hansen.

Extrait Martine Hansen

Der CSV no hätt d'Regierung iwwerdeems souwuel bei der Sensibiliséierungs- wéi och bei der Impfcampagne versot. Ze laang hätt et dem Martine Hansen no keng kloer Informatioune ginn, an d'Campagnen hätten ze spéit ugefaangen. D'Regierung hätt den Impfgéigner den Terrain iwwerlooss, huet d'Fraktiounscheffin vun de Chrëschtlech-Sozialen bedauert.

D'Martine Hansen huet ënnerstrach, datt d'Gesondheet fir d'CSV Prioritéit wier, an dat am Hibléck op d'Pandemie-Gesetz, wat e Méindeg an der Chamber gestëmmt soll ginn, esou wéi et momentan ausgesäit, d'Land splécke wäert.

Kriticken u Walverspriechen

Donieft huet d'Fraktiounscheffin betount, datt d'Regierung Walversprieche gemaach hätt, déi net agehale géife ginn an huet d'Legaliséierung vum Cannabis ernimmt:

"En Dënschdeg hu mer héieren et kéim eng Upassung vun der Drogepolitik, dat kann alles oder näischt sinn. Wat et konkreet heescht, wësse mer net. Fir eis wier et gutt wann et vum Dësch wier. Ech widderhuelen eis Bedenken: De Cannabis-Konsum dierf net verharmloost ginn!"

Dem Martine Hansen no géif dësen Dossier weisen, datt Versprieche gemaach géife ginn ouni ze wëssen ob een se iwwerhaapt ëmsetze kéint. Kritik gouf et dann och schonn en Dënschdeg an éischte Reaktiounen, datt de Premier d'Verfassung a senger Ried net ernimmt hätt. Dozou den DP Deputéierte Gilles Baum:

"Ech hätt gär gesinn, wat geschitt wier, wann de Premier eppes zur Verfassung gesot hätt. Hei geet et net ëm d'Politik vun der Regierung. Déi huet sech vun Ufank un aus den Aarbechte vun der Verfassung eraus gehalen. Et ass den éischte Pouvoir deen hei gefuerdert ass."

Unerkennung vun der Reindexéierung an de Subventiounen



Et kéint roueg och emol unerkannt ginn wat gutt leeft, amplaz just ze kritiséieren, huet de Georges Engel vun der LSAP betount an huet ënnert anerem ervir gestrach, datt d'Sozialisten d'Reindexéierung vum Kannergeld begréissen, déi si laang gefuerdert hunn. Méi Steierrecettë bräicht een der LSAP no awer net:

"Mä zur eiser Iddi vun der Verdeelung vum Räichtum sti mir nach ëmmer. Well keng global Steierreform kënnt an der LSAP awer wichteg ass de Gruef tëscht Aarbecht a Kapital nees méi no beieneen ze kréien, wäerte mir am Kader vum Debat iwwert d'Justice fiscale ee Konzept presentéieren, wat geziilt sozial Gerechtegkeet fërdert."

D'Fraktiounscheffin vun Déi Gréng Josée Lorsché huet beim Debat iwwer d'Lag vun der Natioun begréisst, dass d'Subventioune fir energetesch Sanéierungen a Photovoltaik an och d'Subside fir Vëloen an Elektroautoe verstäerkt goufen. Lëtzebuerg huet proportional gesinn aktuell dat zweetbeschten Netz vun Opluetstatiounen an Europa. Allerdéngs huet d'Josée Lorsché betount, dass d'Elektromobilitéit kee Stau reduzéiert. Den Ausbau vum der ëffentlechen Transport an och de Vëlosweeër wär grad esou wichteg, esou déi gréng Deputéiert, déi begréisst, dass de Staat bis d'Joer 2025 2,5 Milliarden Euro doran investéiert, pro Kapp méi ewéi all anert Land. Vill Mesurë fir de Klimaschutz also.

"Dat ass dat Eent. Dat Anert ass déi bedauerlech Tatsaach, dass dës rasant Hausse vun den Energiepräisser fir vill Stéit e finanzielle Problem an dësem Wanter wäert ginn. Dowéinst si mir frou, datt d’Regierung eng Erhéijung vun der Allocation de vie chère vun 200 Euro ugekënnegt huet. Domat entlaaschte mer grad déi Famillen, déi am Stäerkste vun de klammenden Energiepräisser betraff sinn.''

A puncto Logement huet d'Josée Lorsché déi annoncéiert Mesurë ewéi eng Grondsteier begréisst. Si huet awer och betount, dass de System vun de kommunal Taxen net fonctionéiert, an zu ville juristesche Problemer féiere géing. Dat géif d'Gemenge méi bremse wéi motivéieren. Virun allem déi méi grouss Gemengen. D'Josée Lorsché ass och Schäffin vun der Gemeng Beetebuerg. Déi Gréng begréissen, dass en nationale Regëster vun de Wunnenge soll Realitéit ginn.

Klimapolitik nach ëmmer Prioritéit



D'Klimapolitik ass weider eng Prioritéit, déi muss ugepaakt ginn. Dat gouf méi wéi eemol an der Chamber betount, wou aktuell d'Debat iwwert d'Lag vun der Natioun leeft. D’Klimakris war och an der Interventioun vum Georges Engel en zentraalt Thema. An den Ae vun der LSAP misst alles drugesat ginn ze weisen, dat villes méiglech wier wann de politesche Wëllen och do wier an den Ziler déi néideg Prioritéite gesat ginn. Dobäi misst virun allem op e sozialen Ausgläich opgepasst ginn.



"Fir d'LSAP ass et besonnesch wichteg, datt zousätzlech Belaaschtungen a Contrainten déi d'Leit, déi elo schonn a prekäre Verhältnisser liewen, net nach méi an d'Aarmut dreiwen. Bei all Mesure muss gekuckt ginn, wat de sozialen Impakt dovunner ass. Nëmmen esou kënne mir déi gesamt Bevëlkerung op der Wee vun der Transitioun kréien".

Et misst een och bereet sinn, Adaptatiounen ze maachen, wann een mierke géif datt verschidde Mesuren näischt géife bréngen huet de Georges Engel betount, dee bedauert huet datt d'Oppositioun an hirer Interventioun just kritiséiert hätt, amplaz och unzëerkennen, wat gutt leeft.