Dräi Deeg virum Vott vum neie Covid-Gesetz an der Chamber sinn d'Demonstrante vun der Philharmonie um Kierchbierg bis bei d'Chamber getrëppelt.

Iwwer 3.000 Leit hunn e Freideg an der Stad géint d'Corona-Politik zu Lëtzebuerg demonstréiert. Et wéilt een e "staarke Message un d'Regierung schécken" huet et am Virfeld vun der drëtter sougenannter "Marche Blanche" op Affichen am Internet geheescht.

Dräi Deeg virum Vott vum neie Covid-Gesetz an der Chamber sinn d'Demonstranten, zu engem gudden Deel wäiss gekleet a mat wäisse Loftballonen, vun der Philharmonie um Kierchbierg bis bei d'Chamber getrëppelt. Mat dobäi och de Benoît Ochs, deen d'Manifestante virun der Chamber animéiert huet, fir ze klappen an ze ruffen. Den Dokter vu Gonnereng gouf fir ee Joer vu sengem Beruff suspendéiert, well hie sech net un d'Corona-Mesurë gehalen huet an ënnert anerem Patiente mat Medikamenter behandelt huet, déi net zougelooss waren.