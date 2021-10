Nieft dem Sommet vun den EU-Staats- a Regierungscheffen ass zu Bréissel och d‘Konferenz vun den Nato-Verdeedegungsministeren.

Nato-Konferenz fir Verdeedegungsminister / Rep. Pierre Jans

Zanter laangem mol nees physesch an iwwerhaapt déi éischte Kéier nom Ofzuch aus dem Afghanistan, kommen d‘Defenseministeren zesummen. An tëscht de grousse militäresche Muechten ewéi d‘USA a Frankräich war och Lëtzebuerg vertrueden. Dat mam François Bausch. D‘RTL-Ekipp mam Jeannot Ries a Pierre Jans huet mam Lëtzebuerger Defenseminister geschwat.

Et war déi gréisst, längst, a sécher och wichtegst Missioun vun der Nato an hirer 70 Joer aler Geschicht. D‘Enn dovu koum no 20 Joer e bëssen iwwerraschend. An d‘Konsequenze vum chaoteschen Ofzuch vun den Truppe sinn uerg. Et gëtt villes opzeschaffen, gëtt de Lëtzebuerger Verdeedegungsminister François Bausch zou: "Ech si positiv iwwerrascht iwwer déi grouss Oppenheet vun der Nato, fir domat ëmzegoen. Do si sécher Kommunikatiounsfeeler geschitt. Munches ass falsch ageschat ginn. Et ass wichteg, dass déi richteg Konklusioune gezu ginn.‘‘

Déi géifen awer eréischt am Dezember presentéiert ginn. Op alle Fall stellt sech och op dëser Konferenz d‘Fro, wéi d‘Nato an Zukunft funktionéiere wëll. "Nieft de méi klasseschen Froen ewéi déi vun der nuklearer Ofschreckung, sinn eng ganz Rei nei Elementer dobäi komm. Cybersécherheet zum Beispill. De Weltraum spillt ëmmer méi eng grouss Roll. Do ginn et kritesch Strukturen ze protegéieren. Et ginn och hybrid Geforen", erkläert de Minister.

Belarus ënnert dem Lukaschenko bedreift zum Beispill hybrid Krichsféierung, erzielt de François Bausch. "Ech hu gutt Kontakter mat mengem lettesche Kolleeg. Deen zielt mir relativ krass Saachen. Do ginn zum Beispill vu Belarus Flüchtlingen op d‘Grenz bruecht fir d‘baltesch Staaten ze destabiliséieren." D‘Migratiounsfro ass jo zäitgläich ganz niewebäi och um EU-Sommet en Thema.

Russland mécht den Nato-Memberen och Suergen. D‘Verdeedegungsministeren hunn eng Strategie ausgeschafft, fir Moskau e bëssen ofzeschrecken, dat ëmmer mol nees d‘Muskele spille léisst.

Och bannent der Nato ginn et awer esou munch Reiwereien. D‘EU wëll sech zum Beispill weider militäresch engagéieren, mä dofir virum groussen Nato-Sommet zu Madrid och eng Kéier en exklusiven Rendez-vous mam Generalsekretär Jens Stoltenberg. "Dat gëtt dann natierlech vun der Tierkei refuséiert, well déi dat net wëllen. Do ginn et ganz kloer Friktiounen", sou de François Bausch.

Wéi bréngt Lëtzebuerg sech nach an der Nato an? Mat deem wat d‘Land am beschte kann. Den neie Fong fir Innovatioun soll op der Lëtzebuerger Finanzplaz traitéiert ginn. De François Bausch ass optimistesch, dass dat klappt.