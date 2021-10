E Freideg de Moie gouf den nationale Mesuren-Pak virgestallt, fir besser géint d’Drogenkriminialitéit am Land kënnen virzegoen.

De Katalog vu verschiddene Moossname gouf e Freideg vun de fënnef Ministeren Henri Kox, Sam Tanson, Paulette Lenert, Claude Meisch a Jean Asselborn am Kulturministère presentéiert.

D'Police kritt an Zukunft d'Méiglechkeet Leit aus Entrée vu Gebaier ze verdrängen, wann et muss si per force. Dat ass eng vun de 27 Mesurë géint d’Kriminalitéit, déi 5 Ministeren de Moie virun den zoustännege Chamberkommissiounen an du virun der Press presentéiert hunn. Nieft dem "Platzverweis" an den Entréeë vu Gebaier, kritt d'Police och Bodycams, de Gebrauch vu Videoiwwerwaachung gëtt erweidert an d'Rekrutéierung vu Poliziste gëtt weider virugedriwwen, fir der Police z'erméiglechen, méi visibel um Terrain ze sinn. Eng weider repressiv Mesure gesäit vir, de Begrëff vun Ausweisung vu Leit, déi net däerfen hei am Land sinn am Gesetz ze präziséieren.

De Policeminister Henri Kox huet widderholl, datt Repressioun eleng net duergeet, dowéinst gesäit de Mesurëkatalog och nei preventiv Mesurë vir. Zum Beispill kënnt am Norde vum Land eng Annexe vun der Stëmm vun der Strooss, fir Sans-abrien z'ëmfänken an et gëtt versicht, d'Servicer vun der Fixerstuff ze dezentraliséieren.

Donieft gëtt awer den Ubau vu Cannabis erlaabt, 4 Planze pro Stot an de Besëtz vu Cannabis gëtt ënner 3 Gramm dekorrektionaliséiert. Dat heescht, wann een manner wéi 3 Gramm bei sech huet, gëtt eng Procédure allegée agefouert. De Cannabis gëtt saiséiert an et gëtt just nach eng Amende vu 25 bis 500 Euro, amplaz wéi elo 251 bis 5.000 Euro. Et kënnt dann och näischt an de Casier. D'Justizministesch Sam Tanson huet och erkläert, firwat d'Regierung fir den Ament keng Legaliséierung mat staatlechem Ubau mécht: dat wier op d'Pandemie zeréckzeféieren, mee och diplomatesche Relatiounen an internationale Contrainten. Et géing awer weider dru geschafft ginn.

De Regierungsrot huet déi 27 Mesuren d'lescht Woch guttgeheescht. Eng Rei vun de Mesurë mussen nach vun der Chamber ugeholl ginn.