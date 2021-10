Le ministre, accompagné par des représentants du ministère de l’Économie ainsi que par les partenaires et sponsors du projet pour la réalisation du pavillon ont effectué une visite guidée du pavillon luxembourgeois à l'Expo 2020 Dubaï. Ils ont été accueillis par la Commissaire générale, Maggy Nagel qui a déclaré : « La présence du Luxembourg à cette première exposition universelle organisée au Moyen-Orient est une excellente occasion de mieux faire connaître le Luxembourg, ses valeurs et ses accomplissements. La modernité, la technicité et l’originalité de notre pavillon reflètent la capacité du Luxembourg à se réinventer. »

La visite du pavillon a permis de découvrir l’exposition abritée en son enceinte composée d’une scénographie déambulatoire, présentant le Grand-Duché sous les 5 aspects de diversité, connectivité, durabilité, esprit d’entreprise et beauté. L’exposition donne des informations générales sur le pays, mais également sur les différents secteurs de l’économie, avec un volet consacré au développement du secteur spatial.

Une conférence de presse organisée dans l’enceinte du pavillon a permis de faire le point avec les membres du GIE sur la réalisation du projet, les résultats escomptés de la participation à l’Expo universelle et le rôle clé des partenaires (Chambre de commerce, POST Luxembourg, SES) et des sponsors (ArcelorMittal, Cargolux, RAK, Guardian Glass, MCM Luxembourg et Schroeder Joailliers) qui ont soutenu le projet. À cette occasion, le ministre de l’Économie Franz Fayot a déclaré : « Je tiens à saluer le professionnalisme de l’équipe du GIE Luxembourg@Expo2020Dubaï qui a réussi à gérer au mieux les difficultés et les imprévus suite à la pandémie du Covid-19 et le report de l’Expo. La présence luxembourgeoise à l’Expo 2020 Dubaï a fait l’objet d’une collaboration étroite avec le secteur privé tout au long de la phase de planification et de réalisation. Il en résulte un pavillon emblématique qui reflète la volonté de notre pays d’aller de l’avant en misant sur une croissance durable, dans le respect des ressources naturelles. »

Le directeur de la Chambre de commerce Carlo Thelen a ajouté : « Fidèle à sa mission de promotion internationale des entreprises luxembourgeoises, la Chambre de Commerce a mis en place un programme économique ambitieux offrant une forte visibilité à différents secteurs clés de notre économie. Ayant initié la participation du Grand-Duché à la première exposition universelle à Londres il y a plus de 170 ans, la Chambre de Commerce constate une forte résonance auprès des entreprises de se développer à l'international au fil des années. Aujourd’hui, la Chambre de Chambre est fière d’être de nouveau un partenaire privilégié du Gouvernement pour valoriser ce magnifique pavillon luxembourgeois à Dubaï.” »

Claude Strasser, directeur général de POST Luxembourg a déclaré : « « En tant qu’experte dans le domaine de la digitalisation, POST Luxembourg est particulièrement fière de prendre part aux efforts du gouvernement pour préparer la voie vers une économie de la digitalisation et de représenter le savoir-faire du Grand-Duché en la matière. Parallèlement, les millions de visiteurs attendus au pavillon luxembourgeois de l'Expo 2020 Dubaï offrent une opportunité unique à POST pour contribuer à positionner le Luxembourg sur l’échiquier international dans le secteur de l’information et de la communication. Par ailleurs, le thème de l’exposition "Connecting minds, creating the future" cadre tout à fait avec la vision et les valeurs de POST et notamment sa volonté prononcée de promouvoir à la fois l'innovation et le développement durable. »

« La participation du Luxembourg à l’Exposition universelle intervient à un moment charnière où le monde accélère l’adoption d’outils numériques et d’intelligence artificielle, et se dote de réseaux et de technologies quantiques d’avant-garde. À cet égard, le Luxembourg a beaucoup à offrir au monde et peut aider à accélérer cette évolution », a déclaré Steve Collar, CEO de SES. « En tant qu’entreprise leader du secteur spatial basée au Luxembourg depuis plus de 35 ans, nous sommes fiers de participer à l’élan national pour soutenir cette transformation globale et cette nouvelle ère de l’innovation, et nous réjouissons à la perspective d’être acteur des prochains grands développements à venir. »

Au cours de l’après-midi, la visite de pavillons d’autres pays sur le site de l’Expo 2020 Dubaï figurait au programme. La délégation a notamment visité le pavillon émirati, japonais et canadien. Le Japon sera également l’hôte de la prochaine exposition universelle en 2025 organisée à Osaka, à laquelle le Luxembourg a déjà officiellement confirmé sa participation.