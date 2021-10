De Concours ass fir d'Schüler aus dem Cycle 4, de Klasse 7e a 6e an och fir déi equivalent Klassen aus de Kompetenzzenteren an esou weider.

Am Kader vum Weltkannerdag 2021, den 20. November, organiséieren de Service des droits de l'enfant vum Educatiounsministère an d'Unicef e Concours mam Numm "Deng Zukunft. Deng Stëmm." ronderëm d'Thema: Wéi soll deng Welt no der Corona-Kris ausgesinn?

Natierlech ginn et och flott Präisser ze gewannen. Weider Informatioune fannt dir op www.unicef.lu/concours.

Offiziellt Schreiwes

«Deng Zukunft. Deng Stëmm.»: un concours créatif pour enfants et jeunes ados jusqu'au 21 novembre 2021

Communiqué par : ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse Dans le cadre de la Journée mondiale de l'enfance le 20 novembre, le Service des droits de l'enfant du ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse et Unicef invitent à participer au concours «Deng Zukunft. Deng Stëmm.» autour du thème: Comment t'imagines-tu le monde de l'après-COVID ?

Les enfants et les jeunes auront ainsi la possibilité de prendre la parole, de s'exprimer sur les différentes thématiques qui leur tiennent à cœur et d'articuler de manière créative et artistique leurs visions, vœux, souhaits et attentes pour leur avenir. Peinture, dessin, collage, photomontage, images analogiques ou numériques, etc., tout est possible.

Le concours s'adresse aux élèves du cycle 4, des classes de 7e et 6e du secondaire ainsi que des classes équivalentes des centres de compétences, des écoles européennes et européennes publiques, des écoles privées nationales et internationales.

La participation se fait par l'intermédiaire d'un enseignant, par classe entière ou par petits groupes de deux à cinq élèves.

Les œuvres sont à télécharger jusqu'au 21 novembre sur www.unicef.lu/concours ou à envoyer par courrier à

Unicef Luxembourg

Concours créatif

6, rue Adolphe Fischer

L-1520 Luxembourg

De nombreux prix sont à gagner, comme p.ex. des livres et des jeux. Le premier prix sera une entrevue avec un politicien ou un expert durant laquelle les lauréats pourront lui exposer leurs idées.

Plus sur www.unicef.lu/concours