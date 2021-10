Fir den CSV-Deputéierte Félix Eischen an den André Martins huet e 6 Méint Prisong mat integralem Sursis gefrot.

An der CSV-Frëndeskrees-Affär ass um Dënschdeg de leschte Prozessdag.

Prozess CSV vs Engel - Reportage Diana Hoffmann

De Parquet huet a sengem Requisitoire um Dënschdeg de Moien eng Prisongsstrof vun 9 Méint mat integralem Sursis an enger appropriéierter Geldstrof fir de Frank Engel gefrot. Fir den CSV-Deputéierte Félix Eischen an den André Martins huet e 6 Méint Prisong mat integralem Sursis an eng ubruechten Amende gefrot.

Fir déi aner CSV-Leit Stephanie Weydert, d'Elisabeth Marque, Georges Heyrendt an de Georges Pierret just eng Amende.

Datt di Ugekloten sech näischt virzegeheien hätten, wéi dat d'Affekoten vun den Prevenuen ausgefouert hunn, dat huet de Procureur also net gëlle gelooss.