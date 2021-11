D'ADR huet e Mëttwoch de Moien dräi Motioune virgestallt, déi si nach dëse Mount wäerten an der Chamber deposéieren.

An enger dovunner geet et ëm d'Aféiere vun engem grénge Feil, well heeschen, datt ee soll kënne bei enger rouder Luucht, ënner bestëmmten Ëmstänn, lénks oder riets ofbéien.

Eng aner fuerdert d'Verlängerung vun der Alterslimitt bei dem Camions- a Buspermisen iwwer 75 Joer eraus. An enger drëtter Motioun wëll d'ADR dann, datt d'Aféierung vum Gigaliner, also engem Camion vun enger 25 Meter, nach eng Kéier fir bestëmmte Strécken ënnert d'Lupp geholl gëtt.