D'Stad Lëtzebuerg muss klimaneutral ginn. An zwar sou séier ewéi méiglech, well déi nächst 10 Joer sinn decisiv.

Dat soten déi Stater Gréng e Freideg de Moien op enger Pressekonferenz.

Konkret proposéieren déi Gréng, datt den allgemenge Bebauungsplang an d'Bautereglement esou geännert ginn, datt méi Beem a gréng Flächen an der Stad entstinn a manner versigelt gëtt, sou de grénge Gemengeconseiller an Deputéierte François Benoy. Donieft wieren e gréngen Daach an eng Solaranlag eng perfekt Kombinatioun. De Paul Zens huet erkläert, datt just 2 Prozent vum Potential fir solar Energie op ëffentleche Gebaier géing genotzt ginn.

An der Stad géing iwwerproportional vill Knascht gemaach ginn: 523 Kilo Offall pro Kapp, sou déi gréng Gemengeconseillère Linda Gaasch. Dowéinst misst een d'Offall-Taxe esou reforméieren, datt een déi belount, déi manner Offall produzéieren. Déi Stater Gréng hu sech dann och dofir ausgeschwat, datt d’Parking-Vignette just nach am Quartier soll gëllen, wou ee wunnt.

"Wa mer wëllen d'global Klimakris stoppen, da musse mer lokal handelen. An zwar direkt", sou d'Konklusioun vun de Stater Gréngen.