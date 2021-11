D'Chamber vun de Fonctionnairen an ëffentlechen Employéen huet e Méindeg hiren Avis zum Projet vum nächste Staatsbudget presentéiert.

Déi sozial Dimensioun kéim am Budget fir 2022 einfach ze kuerz, och wann d'Chamber vum ëffentlechen Déngscht déi puer sozial Mesuren, déi dra virgesinn si, wéi zum Beispill dat gratist Iessen an de Schoulkantinnen, begréisst. Den CHFEP-President Romain Wolff appreciéiert och vum Prinzip hier, dass d'Allocations familiales reindexéiert ginn an dat retroaktiv op den 1. Oktober. D'Mesure géif awer net duergoen. D'Indexéierung misst op d'mannst bis op den Accord aus der Bipartite vun 2014 gemaach ginn.

Och d'Chamber vun de Fonctionnairen an ëffentlechen Employéen erkläert de Logement als gréisste soziale Problem hei am Land. Si fuerdert ënnert anerem de Regimm vun der TVA bei Logementsacquisitiounen ze reforméieren. De Plaffong vum super-reduzéierten Taux misst vu 50.000 op wéinstens 150.000 Euro gehuewe ginn. Dem President Romain Wolff no mussen och méi Leit Accès op abordabele Logement hunn. Dofir missten d'Konditioune changéieren.

Der Chamber vun de Fonctionnairen an ëffentlechen Employéen no gëtt et e graven Desequiliber bei de Steieren. D'Privatpersoune gi vill méi belaascht ewéi d'Entreprisen an dat misst änneren. De Romain Wolff fuerdert, dass d'Steierbarêmen un d'Evolutioun vun de Liewenskäschten ugepasst ginn. An da widderhëlt d'Chamber fir den ëffentlechen Déngscht d'Revendicatioun fir d'Steierklass 1a ofzeschafen an déi concernéiert Steierzueler an der Klass 2 ze traitéieren.