Suite à de nouvelles infections à la COVID-19 au Centre pénitentiaire de Luxembourg (CPL), l’Administration pénitentiaire a décidé d’accroître les mesures de prévention contre la propagation du virus. Les activités demandant l’intervention de personnes externes sont annulées et les mouvements internes sont de nouveau limités au strict minimum. Les visites au CPL sont maintenues, mais avec un maximum de deux visiteurs par détenu (enfant inclus) derrière une séparation en plexiglas. Les mesures sanitaires énoncées ci-dessus sont d’application pour une période de deux semaines avec une possibilité de prorogation dépendante de la situation sanitaire au CPL. Actuellement, 8 détenus ont été testés positifs à la COVID-19 et 100 détenus ont été mis en quarantaine. L’Administration pénitentiaire et le service médical au sein du CPL surveillent l’évolution de la situation de très près et de manière continue.