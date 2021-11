De Policeminister wäert am Laf vum Dag oder vun den nächsten Deeg decidéieren, ob hien der Recommandatioun vun der IGP nokënnt oder net.

No den Ausernanersetzungen hannert dem Palais um Virowend vun Nationalfeierdag huet d’Generalinspektioun vun der Police, d’IGP, d’Suspendéierung vun engem Police-Beamte recommandéiert, sou d’Lëtzebuerger Wort. De Beamte kritt virgehäit eng Persoun um Gesiicht schwéier blesséiert ze hunn, wéi d’Police wéinst enger Kläpperei hannert dem Palais intervenéiert war.

De Policeminister Henri Kox huet op Nofro hi confirméiert, datt d’Prozedur leeft. De Beamten hätt och scho seng Stellung presentéiert an de Minister krut eng intern Analys presentéiert. Hie wäert am Laf vum Dag oder vun den nächsten Deeg decidéieren, ob hien der Recommandatioun vun der IGP nokënnt oder net.

De Policebeamte gouf wéinst sengen Aktiounen den 22. Juni am Oktober och wéinst muttwëlleger Kierperverletzung ugeklot. An där Instanz ass hien nach net jugéiert ginn, also gëllt fir hien d’Présomption d’Innocence. Trotzdeem kéint et awer fir hie schonn, wéi gesot, disziplinaresch Konsequenze ginn.