Rieds ass an engem Communiqué ë.a. dovun, dass d'Impf-Campagne als Virwand benotzt géif ginn, fir e permanente Kontroll-System via QR-Code opzebauen.

E Freideg den owend ass eng weider Kéier eng sougenannte «marche blanche silencieuse» an der Stad. D’Organisateuren dovunner hunn e Mëttwoch den Owend fir d’éischte Kéier e Communiqué am Virfeld dovunner un d’Press geschéckt, an erklären doranner hir Beweeg-Grënn.

PDF: 1. Pressecommuniqué "Marche Blanche Silencieuse"

Déi fundamental Rechter a Fräiheeten géife vun der Regierung "ënnert dem Virwand vun enger Gesondheetskris, blesséiert ginn, ouni dass et dogéint Recours-Méiglechkeeten géif", an dogéint wéilt ee sech friddlech wieren.

Am zwou-Säiten laange Schreiwes heescht et och, dass ënnert dem Virwand vun enger Gesondheetskris, den oppenen Discours mat de Bierger iwwert déi getraffe Mesuren, an e wëssenschaftlechen Debat ënnerbonne gouf, an d’Press wier do e Kompliz vun der Regierung.

D’Impf-Campagne gëtt vun den Initiateuren iwwerdeems als Virwand bezeechent, fir e permanente Kontroll-System via QR-Code opzebauen, deen net-medezineschen Zwecker sollt déngen, vun deenen der schonn e puer virun der Pandemie virgesi gewierscht wieren, notamment vun der EU-Kommissioun. Wéi eng Zwecker dat sollte sinn, gëtt am Communiqué awer net verroden.