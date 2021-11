Geschitt ass dat Ganzt e Samschdeg géint 3.15 Auer. An deem Kontext mécht d'Police en Zeienopruff.

D'Täter hu sech mat engem groen Alfa Romeo Giulia duerch d'Bascht gemaach. A wéi eng Richtung ass net gewosst.

Jiddereen, deen eppes Ongewéinleches géint 3.15 Auer an der Géigend vum Akafszenter an der Avenue de Luxembourg gesinn huet, respektiv kuerz virdrun an der Géigend vum Rond-point an der Route de Luxembourg zu Diddeleng, op der Héicht vum Autohändler, soll sech w.e.g. beim 113 mellen.