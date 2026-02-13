RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Wéinst technesche GrënnLuxair-Flich op Sal an op Roum goufen e Freideg den Owend annuléiert

RTL Lëtzebuerg
Dat mellt d'Luxair e Freideg den Owend an engem Schreiwes.
Update: 13.02.2026 18:36
© Luxair

Luxair confirméiert, datt d’Flich, déi op Sal (LG 371) an op Roum (LG 6555) e Freideg den Owend geplangt waren, gestrach goufen. Grond sinn “operationelle Contrainten”, déi aus Verspéidungen an de Maintenance‑Prozeduren resultéieren an d’Disponibilitéit vu verschiddene Boeing‑737‑Fligere beaflosst huet, kombinéiert mat enger temporärer Spärung vun der Piste zu Lëtzebuerg e Freideg am Nomëtteg.

Hei dat offiziellt Schreiwes vun der Luxair

Déi betraffe Passagéier goufen informéiert. Luxair entschëllegt sech fir d’Ëmstänn an seet de Passagéier fir hiert Versteesdemech Merci, wärend all néideg Mesure geholl ginn, fir den Impakt vun dëse Stéierungen ze limitéieren.

Am Kader vun dësen temporäre Contrainten an der Verfügbarkeet vu Fligeren, eppes dat net vu Luxair kéint beaflosst ginn, an am Kontext vun engem Weekend mat héijer Demande, huet sech Luxair zousätzlech Loftkapazitéite geséchert, fir d’Kontinuitéit vum Fluchprogramm ze garantéieren.

Luxair huet am deem Kontext en Accord mat Danish Air Transport (DAT) ofgeschloss, fir en Airbus A320 temporär ze lounen, deen an den nächsten Deeg d’Operatioune fir Luxair ënnerstëtze soll. “DAT” ass eng europäesch Fluchgesellschaft, déi all néideg Zertifizéierungen huet, dorënner d’IOSA‑Zertifizéierung. Luxair huet an der Vergaangenheet schonn erfollegräich mat DAT zesummegeschafft.

Am meeschte gelies
Olympesch Wanterspiller am Iwwerbléck
Quentin Fillon Maillet wënnt Gold am Biathlon-Sprint
4
Me Prum reagéiert op Decisioun vu Verwaltungsgeriicht
"Wa mer Recht kréien, da schloe mer zeréck", esou den Affekot vum Dr. Wilmes
Video
Virsiichtsmoossnam vun der Police
En Donneschdegowend war et den Appell, d'Autoe vum Parking Däich ze réckele wéinst Héichwaasserrisiko
No Doutschlag a Regionalzuch (D)
Presuméierten Täter huet um Schléiwenhaff gewunnt, bestätegt de Leidelenger Buergermeeschter
UEFA Nations League 2026/27
(On)attraktiv Géigner a Siicht fir d'Rout Léiwen
5
Weider News
Fuesent 2026
Wou a wéini si Kavalkaden uechter Lëtzebuerg?
Fotoen
Méiglech Delokalisatioune bei ArcelorMittal
Regierung gesäit nach keng Noutwendegkeet fir eng Stoltripartite
Piraten op Tauchstatioun?
Starsky Flor mellt sech am Kader vun de Reprochen zu Wuert
Uni.lu
Intransparenz an Interessekonflikt bei Verdeelung vu Fuerschungsgelder
Audio
Gemengenhaus zu Déifferdeng gëtt ofgerappt
E kompletten Neibau géing nei Opportunitéite bréngen
Video
Audio
Fotoen
0
Politesch Reaktiounen op d'Plainte vun der Chamber
D'Pirate sollten net oflenken, intern Sanktioune wiere méiglech
Audio
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.