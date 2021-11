Heute ist der 20. November, der internationale Weltkindertag. Hier im Land, als auch international, werden zu diesem Anlass zahlreiche Gebäude, wie beispielsweise die Abgeordnetenkammer, an der Aktion #GoBlue teilnehmen und strahlend blau leuchten, um auf Kinder und ihre Rechte aufmerksam zu machen.

Der Weltkindertag, der ja eigentlich den Kindern zugeschrieben ist, richtet jedoch vor allem einen Appell an die Erwachsenen. Es ist ihre Aufgabe, auf die Kinderrechte aufmerksam zu machen und sie durchzusetzen, damit jedes Kind auf dieser Welt ein sicheres und lebenswertes Leben führen kann. Die Kinder sind unsere Zukunft und es muss alles daran gesetzt werden, ihnen den bestmöglichen Start ins Leben zu gewährleisten. Leider ist es jedoch so, dass die Kinderrechte oft nicht eingehalten werden und durch globale Probleme, wie beispielsweise den Klimawandel, bedroht sind.

Maßnahmen zur Bewältigung der Klimakrise, wie jene, die vor wenigen Tagen beim UN-Klimagipfel im schottischen Glasgow besprochen wurden, entscheiden über das Leben und die Zukunft von Millionen von Kindern. Sie sind am wenigsten für die herrschende Klimakrise verantwortlich und doch sind es sie, die am meisten von deren Konsequenzen betroffen sind und sein werden. Schon jetzt leben laut UNICEF „fast die Hälfte der 2,2 Milliarden Mädchen und Jungen in einem der 33 Länder, die aufgrund der Auswirkungen des Klimawandels als extrem stark gefährdet gelten.”

Weltkannerdag 2021 Official Video

Zudem seien Umweltbelastungen und die Auswirkungen des Klimawandels für Kinder allein aufgrund ihrer körperlichen Entwicklung besonders bedrohlich. So sind Kinder verglichen mit Erwachsenen zum Beispiel anfälliger für Temperaturschwankungen und giftige Chemikalien. Der Geschäftsführer von UNICEF Deutschland, Christian Schneider, betont, wie wichtig es deshalb sei, die Widerstandskraft der Kinder zu stärker und dass „darüber hinaus sofort und mehr in die Anpassung der Lebensbedingungen von Kindern an die Veränderungen in ihrer Umwelt investiert werden muss.” Ebenso sollte man den jungen Menschen mehr Gehör schenken und sie mehr in Entscheidungen, die ihre Zukunft betreffen, mit einbeziehen, denn dass sie etwas verändern können und wollen, zeigen sie weltweit.

Es ist sehr wichtig, dass wir Menschen nun unser Bestes geben, die von uns verursachten Probleme zu lösen und Wegezu finden, ein ökologisches, wirtschaftliches und gesellschaftliches Gleichgewicht zu erschaffen. Millionen von Kindern leiden an Hunger und Unterernährung, ihr Leben ist täglich durch Krieg, Naturkatastrophen und Gewalt gefährdet und sie haben keinen Zugang zu Bildung, sauberem Wasser oder einer medizinischen Versorgung.

Der Weltkindertag und die blau beleuchtenden Gebäude erinnern heute daran, dass jedes Kind die Möglichkeit auf eine Kindheit, eine Chance und eine Zukunft verdient und dass es vieles zu verbessern gibt. Jeder einzelne von uns ist dazu fähig, mitzuhelfen, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Tun wir es.