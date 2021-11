E Freideg de Mëtteg hunn de Premier an d'Gesondheetsministesch nom Regierungsrot de Point vun der aktueller Corona-Situatioun am Land gemaach.

Net nëmme Leit iwwer 75 Joer solle vun der drëtter Booster-Impfung profitéieren, mä jiddereen, deen iwwer 18 Joer ass, a kritt deemno eng entspriechend Invitatioun. 40.000 éischt Bréiwer ginn ewell den nächste Méindeg eraus. Dëse Rappell geschitt 6 Méint no der 2. Impfung mat den Impfstoffer vun AstraZeneca, Biontech/Pfizer oder Moderna oder ee Mount no der Impfung mat deem vun Johnson&Johnson.

E Freideg gouf iwwerdeems och e Gesetzesprojet ugeholl, deen et erméiglecht, datt den Anti-Covid-Vaccin och an Apdikten ka gesprëtzt ginn - dat war bis ewell net méiglech.

Aktuell leien 9 Covid-Patienten op der Intensivstatioun. Lescht Joer waren et ëm deen Zäitpunkt 45 Persounen. De Staatsminister Bettel huet d'Entwécklung vun de Covid-Neiinfektiounen als "linéaire" beschriwwen. Et gëtt dann och net ausgeschloss, datt et nom Oflafe vum aktuellen Covid-Restriktiounsgesetz den 18. Dezember zu weidere verschäerfte Mesurë kënnt, dëst jee no der Entwécklung vun der Pandemie.

Datt 15 Prozent vun de Leit iwwer 60 Joer nach net géint de Covid geimpft sinn, mécht der Regierung Suergen. Dofir läit d'Prioritéit weider um Impfen an dofir gëtt och an der Woch nom 6. Dezember eng reegelrecht Impf-Woch am ganze Land organiséiert. D'Regierung wëll verstäerkt op Plaze goen, wou vill Mënschen ënnerwee sinn, wéi zum Beispill an engem Akafszenter, a Gemengen a wärend Eventer. Vun e Samschdeg u funktionéiert an der Groussgaass an der Stad en zousätzlechen Impfzenter.

De Vaccinatiounstaux fir Leit iwwer 12 Joer läit aktuell bei knapp 77 Prozent. Wéi d'Gesondheetsministesch Paulette Lenert sot, misst alles dru gesat ginn, fir deen Taux nach weider an d'Luucht ze drécken, sou datt d'Zirkulatioun vum Virus limitéiert gëtt.

Et ass nach eemol och den Appell un d'Solidaritéit vu jidderengem, fir datt net nees musse méi streng Mesurë geholl ginn.

D'Hotline vun der Santé ass iwwerdeems iwwerlaf, dat ass e Fakt. Et misst sech hei gedëllegen, sou d'LSAP-Ministesch.

Weider gëtt och op den Asaz vun de Schnelltester als gudde Reflex gesat. Bei Covid-Gripp-Symptomer ass et den Appell, direkt en Dokter ze kontaktéieren a sech vun anere Leit ewechzehalen.

Replay vun der Pressekonferenz