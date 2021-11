De 24. November 2019 huet den Emran no engem trageschen Accident um Chrëschtmaart säi Liewe gelooss. 2 Joer méi spéit huet d'Famill nach vill Froen.

Déi meescht wäerte sech un de Virfall erënneren. Den Emran, deemools bal 3 Joer al, war mat sengen Elteren um Knuedler um Chrëschtmaart. Wéi si bei der Äispist stoungen, ass en Äisblock vun enger Skulptur gebrach an op den Emran gefall. De klenge Jong war nach op der Plaz verstuerwen.

Fir dem Emran seng Elteren ass haut nach villes onkloer un dësem Accident. Scho kuerz nom Virfall gouf eng Plainte géint Inconnu gemaach an eng Instruktioun beim Ënnersichungsriichter ageleet. Et sollt gekläert ginn, wien an dësem Fall responsabel ass. Awer och d'Fro, wéi et iwwerhaapt dozou komme konnt, sollt gekläert ginn. Froen, op déi dem Emran seng Eltere bis haut nach keng Äntwert kruten. Dat mécht si immens rosen an traureg. D'lescht Joer gouf hinne versprach, d'Enquête wier spéitstens dëst Joer ofgeschloss. Och d'Gemeng Lëtzebuerg hätt hinne verséchert, de Virfall esou séier wéi méiglech opzeklären. An elo 2 Joer méi spéit géif een ëmmer nach ouni Äntwerten do stoen. D'Famill fillt sech am Stach gelooss.

Haut um 2. Doudesdag vum Emran huet d'Famill dowéinst d'Initiativ geholl an e Bréif verfaasst, an deem si allgemeng dozou opruffen, de Fall net ze vergiessen.

E Bréif vum Emran sengen Elteren

Vergiessen wäerten d'Elteren de tragesche Virfall sëlwer ni an et géif och hire Jong net zeréckbréngen. Äntwerten op hir Froen ze kréien a verstoen ze kënnen, wéi et dozou komme konnt, dat wier awer de Wee, fir endlech domat ofschléissen ze kënnen.

Säitens der Justiz konnt een um Mëttwoch net soen, wéini de Fall wäert ofgeschloss sinn. D'Enquête war bal fäerdeg, wéi viru kuerzem nei Elementer zum Virfall bekannt goufen. Dës nei Elementer missten elo nach weider ënnersicht ginn.