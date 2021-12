E Mëttwoch sinn um Verwaltungsgeriicht déi 4 Fäll am Référé, also enger méi séierer Prozedur, traitéiert ginn.

D’Leit hate Plainte gemaach, well si kee CovidCheck wollten oder konnten op hirer Aarbechtsplaz maachen, also kee QR-Code presentéiert hunn, datt se entweder geimpft, getest oder geheelt sinn. Sou konnte si net schaffe goen. De Moment ka jo e Betrib decidéieren, ob en am CovidCheck wëll fonctionéieren. Am Januar soll et generaliséiert ginn.

Viru Geriicht wollten d’Staatsbeamten eng provisoresch Annulatioun erreechen. Dat ass awer verworf ginn. D’Affär leeft awer um Verwaltungsgeriicht um Fong weider.

Et waren déi éischt Plainte wéinst dem CovidCheck op der Aarbecht. Déi 3 national representativ Gewerkschaften CGFP, OGBL an LCGB hunn d’Leit bei hirer Plainte ënnerstëtzt.