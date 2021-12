De CovidCheck op der Schaff war ee vun de Sujeten, deen um Méindeg Owend op der Comitéskonferenz vun der CGFP dominéiert huet.

"D'Regierung hätt sech selwer, awer och eis, ganz vill Misär kéinten erspueren, wa vun Ufank un eng kloer Linn do gewiescht wier. Wa vun Ufank un en Dialog mat eis gefouert gi wier, dee sengem Numm och gerecht gi wier a wa vun Ufank un op eis gelauschtert gi wier."

Comitéskonferenz vun der CGFP - Reportage Dany Rasqué

Dat sot de Steve Heiliger, de Generalsekretär vun der Staatsbeamtegewerkschaft zu Dummeldeng, wou och dëst Joer däitlech manner Leit ware wéi soss. Vun all Organisatioun, déi zur CGFP gehéiert, ware wéinst der Pandemie just zwee Delegéiert zougelooss, déi aner Memberen hunn d'Rieden iwwer Internet konnte lauschteren.

D'lescht Woch ware jo 4 Staatsbeamten, déi kee CovidCheck op der Aarbecht wollte maachen um Référé. Si sinn domadder net duerch komm.

De Steve Heiliger huet präziséiert, datt d'Affekote vun der Gewerkschaft, d'Motivatioun vum Geriicht wëllen analyséieren an dono géif d'CGFP iwwer weider Demarchen decidéieren. Parallel dozou leeft d'Prozedur um Verwaltungsgeriicht virun, dat sech mam Fong vun der Saach beschäftegt.

D'Staatsbeamtegewerkschaft huet dann en Appell un d'Politik gemaach, den Télétravail am ëffentlechen Déngscht eenheetlech a verbindlech ze maachen, an d'Leit iwwerall do wou et nëmme méiglech ass aus dem Home Office schaffen ze loossen. E Staatsbeamten dierf den Ament maximal 4 Deeg d'Woch vun Doheem aus schaffen.

D'CGFP begréisst, datt et elo, wéi si seet, "endlech" eng Tripartite gëtt.

Gewerkschaften, Patronat a Regierung sinn nächste Méindeg (den 13ten Dezember) zesummen. De Steve Heiliger an och de President Romain Wolff hunn däitlech gemaach, datt ee sech dee Rendez-vous vill éischter gewënscht hätt. Et wéilt een och op kee Fall akzeptéieren, datt déi sozial a wirtschaftlech Situatioun vum Land deen eenzege Punkt um Ordre du jour wier.

Aner Problemer wéi de Logement, de Klimawandel, d'Hausse vun den Energiepräisser an natierlech d'Pandemie wieren och Punkten, déi ganz kloer géifen an eng Tripartite gehéieren.

A Saache Logement huet de Romain Wolff drop higewisen, datt am éischten Trimester dëst Joer, d'Präisser vun Haiser, déi scho gebaut sinn, am Verglach mam selwechten Zäitraum zejoert, ëm 21 Prozent an d'Luucht gaange sinn. Op politescher Säit wier d'Situatioun um Wunnengsmaart zwar als Problem unerkannt ginn an nawell géif ganz wéineg bis guer näischt geschéien.

Fir d'CGFP ass kloer, datt de politesche Wëlle feelt, fir de Spekulanten d'Handwierk ze leeën.