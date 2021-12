D‘Ausschreidunge vum leschte Weekend dierfe sech dës Woch net méi widderhuelen an dofir gouf virgesuergt, esou de Policeminister Henri Kox.

An deem Kader gouf fir dëse Weekend e „Zoning“ festgeluecht. Tëscht dem Glacis an der Place de l‘Europe dierf d‘Meenungsfräiheet gewäert ginn. Sou sollen de Verkéier oder Drëtt-Persounen net a Gefor kommen oder gestéiert ginn.

D‘Police kritt och méi Rechter. Iwwert Policegesetz vun 2018 gëtt den zoustännege Minister den Accord dëse Weekend e Contrôle d‘Identité duerchzeféieren. Et besteet eng grave Gefor, esou den Henri Kox. Et solle punktuell Kontrolle sinn.

Et muss een den Equiliber fannen, fir d‘Meenungsfräiheet ze garantéieren an d‘Leit ze schützen, esou den Henri Kox. D‘Recht ze manifestéieren, bleift bestoen – mee ouni engem Drëtten ze schueden, preziséiert de Minister. Perséinlech Attacke wieren net akzeptabel. Et dierft ee keng ongescholte Leit an Angscht versetzen, besonnesch esou kuerz virun de Chrëschtdeeg.

Et wier eng nei Situatioun fir Lëtzebuerg mat enger Envergure, déi schwéier anzeschätzen war.

Et wier un der Zäit fir exzeptionell Mesuren, esou och d‘Stater Buergermeeschtesch Lydie Polfer. Et wier Schued, datt et esou wäit huet misse kommen, déi lescht Méint hätt dat mat der Umellung a mat de geplangten Tronçone fir Maniffe gutt fonctionéiert.