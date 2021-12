Vun der Direction des opérations krut de President vun der Policegewerkschaft, Pascal Ricquier, dat op alle Fall verséchert.

D'Beamten, déi de leschte Weekend wärend de Protester an der Stad am Asaz waren, hu richteg gehandelt, seet de Pascal Ricquier, de President vun der SNPGL, der Policegewerkschaft. D'Police wier awer net virbereet gewiescht, well de Ressortminister seng Hausaufgaben net gemaach gehat hätt.

SNPGL iwwer Asaz bei nächste Maniffen / Rep. Dany Rasqué

Fir déi nächst Deeg si jo och Manifestatiounen an der Stad annoncéiert, déi sinn awer just tëschent dem Glacis an der Place de l'europe erlaabt. Eng Mesure, déi gutt a richteg ass, wéi d'Policegewerkschaft fënnt.

Hire President seet, hien hätt vun der Direction des opérations verséchert kritt, datt d'Police dës Kéier besser opgestallt ass. Notamment mat engem speziellen Dispositif, deen intervenéiert, wa Mënschen oder Saachen zu Schued kommen.

De Pascal Ricquier: "Den Dispositif, dat wäerten normal Poliziste sinn an dat wäert awer och en Dispositif 'maintien de l'ordre' sinn. Wann et zu Ausschreidunge kënnt, da muss natierlech agegraff ginn an da wäert 'usage de la force' gemaach ginn. Dofir och en Appell un déi gutt Bierger, dass se sech wierklech sollte vun deene Casseuren distanzéieren, wann där dobäi sinn."

Esou en Dispositif op d'Been ze stellen, dauert Deeg, gëtt de Pascal Ricquier ze bedenken a präziséiert, datt hien och net weess, wéi vill Zäit déi Responsabel am Virfeld vum leschte Weekend haten. Op alle Fall besteet esou en Dispositif aus Polizisten, déi och soss am Alldag op der Strooss ënnerwee sinn. All d'Beamten hätten eng Formatioun, fir mat esou Situatiounen ëmzegoen.

"Dat sinn normal Polizisten. Alleguer déi Polizisten, déi um Terrain schaffen, hunn déi Ausbildung. D'Beamte ginn anescht agesat. Si hunn eng aner Missioun, aner Befugnisser an dat gëtt alles vun uewen dirigéiert. Dat heescht do kann deen eenzele Polizist net maache wat e Loscht huet, mä do gëtt vun uewen erof gesot wat an deem Ament ze geschéien huet."

Wat dëse Weekend nach anescht ass, dat ass, datt d'Stater Buergermeeschtesch Lydie Polfer offiziell d'Hëllef vun der Police ugefrot huet, fir d'Sécherheet ze garantéieren.

Et sinn deemno vill Beamten am Asaz, déi natierlech och drop oppassen, datt d'Manifestante just do op der Strooss sinn, wou dat och erlaabt ass.

"Ech ginn emol dovunner aus, datt se vu Poliziste begleet ginn. Déi leeën e Sécherheetsperimeter fest an aus deem soll een net erausgoen."

Am Asaz sinn an den nächsten Deeg iwweregens net just Polizisten hei aus dem Land. Si kréien Ënnerstëtzung vun auslännesche Kolleegen.

De President vun der Policegewerkschaft geet awer dovunner aus, datt et roueg an der Stad bleift. De Pascal Ricquier erënnert drun, datt et jo och an der Vergaangenheet schonn Demonstratioune gouf.