Dëst, well aktuell vill Better an de Spideeler a grad op den Intensivstatioune vu Covid-Patiente besat sinn.

Bei der 3. Phas sinn d'Intensiv- a Reanimatiounsbetter signifikant beluecht a bedeiten den Tri vu bestëmmte chirurgeschen Agrëffer. Déi véier Spideeler CHL, Chem, CHdN an HRS probéieren, hir Organisatioun fir net dringend Agrëffer sou gutt wéi méiglech ze optiméieren, kënnen allerdéngs net ausschléissen, verschidde geplangten Interventiounen ze verréckelen, déi keng direkt Auswierkungen op d'Gesondheet vum Patient hunn. De Communiqué En raison de l'augmentation du nombre de patients atteints de Covid-19 pris en charge au niveau des unités de soins normaux et intensifs des centres hospitaliers du pays, la cellule de crise nationale a décidé de déclencher la phase 3 du plan de montée en charge des hôpitaux. La phase 3 correspond à un taux d'occupation significatif des lits de soins intensifs et de réanimation par des patients atteints de la Covid-19 et implique une déprogrammation de certaines interventions chirurgicales programmées. Les quatre centres hospitaliers (CHL, Chem, CHdN et HRS) essayent d'optimiser au mieux leur planification des interventions chirurgicales non urgentes mais ne peuvent éviter une déprogrammation ou un report de certaines interventions programmées n'ayant pas un impact direct sur la santé du patient. La priorisation des patients à opérer est gérée d'un commun accord par les médecins et chirurgiens de chaque établissement en fonction des indications opératoires. Les interventions urgentes et importantes seront maintenues dans tous les cas.