E Freidegnomëtteg huet d’Justiz iwwert d’Suitten an der Affär vun de sougenannten "Impfdrängler" informéiert.

Den Dikrecher Parquet huet an deem Kader 69 Persounen iwwerpréift. 23 Persoune kruten en Avertissement, bei 46 Leit goufen et net genuch Beweiser, fir d'Affär weider ze poursuivéieren, respektiv gouf keng Infraktioun festgestallt. Dës Fäll bleiwen deemno ouni Suitten.

De Stater Parquet hat am Ganzen 12 Persounen identifizéiert, déi verdächtegt goufen, sech bei de Covid-19-Impfunge virgedréckt ze hunn: 4 Leit goufe verwarnt a bei 8 Fäll koum et zu kenge Suitten.

Affär "Impfdrängler": Wat war geschitt?

Am Februar war ee gewuer ginn, datt d’Présidence vun den Hôpitaux Robert Schuman am Januar direkt geimpft gi war. Dat zu engem Zäitpunkt, wéi den Impfstoff nach knapp war a reservéiert fir Santés- a Fleegepersonal a Residente vun Altersstrukturen. D’Présidence vun den Hôpitaux Robert Schuman, de Jean-Louis Schiltz, de Claude Seywert an de Michel Würth, hu sech géint d’Virwërf gewiert. Si soten, si wiere systemrelevant fir de Fonctionnement vum Spidol a se hätte sech un d’Richtlinne vun der Santé gehalen. Déi aner Verwaltungsréit vu Spideeler hu sech allerdéngs net sou fréi impfe gelooss.

De Piratendeputéierte Sven Clement hat eng Denonciatioun vun den Impfdrängler gemaach an de Parquet huet sech dunn der Affär saiséiert.

Schreiwes



Communiqué de presse des parquets de Luxembourg et de Diekirch en relation avec le phénomène des « Impfdrängler » (17.12.2021)

Les parquets de Luxembourg et de Diekirch ont clôturé leurs enquêtes respectives sur le phénomène dit des « Impfdrängler ».

Dans le cadre de ces enquêtes, le parquet de Luxembourg a identifié douze personnes soupçonnées d'avoir eu recours à des comportements ayant pour but un accès illégal ou prématuré à une vaccination anti-Covid-19.

Le parquet de Diekirch, pour sa part, a procédé à des vérifications auprès de pas moins de soixante-neuf personnes.

Le parquet de Luxembourg vient d’envoyer dans quatre cas des avertissements aux personnes concernées. Dans les huit autres cas, le parquet a estimé qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments pour engager des poursuites, respectivement qu’aucune infraction n’a été constatée. Ces cas ont donc été classés sans suites.

De son côté, le parquet de Diekirch a envoyé des avertissements à vingt-trois personnes. En ce qui concerne les quarante-six autres personnes, le ministère public de Diekirch a conclu qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments pour continuer les poursuites, respectivement qu’aucune infraction n’a pu être constatée. Les dossiers y relatifs ont donc été classés sans suites.

Dans leurs avertissements aux personnes concernées, les parquets de Luxembourg et de Diekirch ont indiqué, que, selon leur appréciation des faits, les infractions d'abus de confiance, de recel et de fraude informatique seraient données. Au vu du trouble relativement faible à l’ordre public, les parquets se sont limités à adresser ces avertissements.