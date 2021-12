Am Kader vun den Demonstratioune vum leschte Weekend gouf eng Perquisitioun am Oste vum Land duerchgefouert, bei där geféierlecht Material fonnt gouf.

Am Kontext vun den Anti-Covid-Demonstratioune vu leschter Woch deelt de Parquet mat, datt eng Persoun identifizéiert gouf, déi mat Pyrotechniken op d'Poliziste geheit huet.

Bei enger Perquisitioun e Samschdeg de Moien am Osten vum Land, RTL-Informatiounen no zu Gréiwemaacher, hunn d'Spezialunitéite vun der Police eng grouss Quantitéit u Sprengstoffer an aner Waffen a Munitioun fonnt an d'Arméi an de Service de déminage ageschalt. Et gouf e Sécherheetsperimeter ageriicht an d'Nopere goufen evakuéiert.

D'Anti-Terroriste-Sektioun leet d'Enquête. De presuméierten Täter, e Mann vun 30 Joer, wäert nach e Samschdeg am Nomëtteg virun den Untersuchungsriichter kommen.

De Communiqué



Communiqué du parquet de Luxembourg en relation avec les débordements lors des récentes démonstrations anti-Covid-19 (18.12.2021)

Dans la suite des débordements survenus lors des récentes manifestations anti-Covid-19, l'enquête menée par la section anti-terrorisme du Service de police judiciaire (SPJ) de la police grand-ducale a permis d'identifier l'un des auteurs présumés de rébellions commises en marge de ces évènements. La personne en question est soupçonnée, notamment, d'avoir tiré et jeté des engins pyrotechniques en direction des forces de l'ordre.

Lors de la perquisition domiciliaire ordonnée par le juge d'instruction, l'Unité spéciale de la police grand-ducale a découvert, ce samedi matin dans l'est du pays, une quantité importante d'explosifs et d'autres armes et munitions et a fait appel au service de déminage de l'armée grand-ducale.

Un périmètre de sécurité a été établi et les résidents du voisinage ont été évacués. L'enquête est conduite par la section anti-terrorisme du SPJ. L'auteur présumé, un homme de trente ans, sera conduit devant le juge d'instruction dans l'après-midi.