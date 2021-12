Dës Woch geet et an eisem Joresréckbléck ëm déi politesch Affären, déi mer dëst Joer zu Lëtzebuerg duerchgemaach hunn.

An där politesch Affäre goufen et eng jett, mat Premièrë wéi nach ni virdrun.

Eng Lëtzebuerger EU-Deputéiert, déi wéinst Mobbing gespaart gëtt.

Eng grouss Vollekspartei, déi hiren eegene Präsident viru Geriicht hëlt.

E Premier, dee grave Plagiat virgehäit kritt.

3 Ministeren, déi um Enn vum Joer hirer Wee ginn an dat an engem Ament, wou déi aktuell Regierung - de Sondagen no - hir Majoritéit verléiert.

D'Mariette Zenners kuckt op ee mouvementéiert politescht Joer zréck mat virop der Affär Semedo.

Silvester 2020 - Lëtzebuerg feiert roueg an dat neit Joer eran, Couvre-feu vun 9 Auer un. Déi grouss Hoffnung fir 2021 gëtt an d'Impfe geluecht an den Alters- a Fleegeheemer a beim Gesondheetspersonal leeft d'Campagne un.

An da lenkt dës Nouvelle e wéineg vu Corona-Noriichten of: D'Monica Semedo gëtt fir zwou Woche vun hirer Aarbecht als Europadeputéiert ausgeschloss a kritt hir Indemnitéite fir déi Zäit gestrach wéinst "psychologescher Belästegung vu Mataarbechter".

Hirer Partei gi schrëftlech Excusë vun der Betraffener an enger éischter Reaktioun duer.

De Claude Lamberty, DP-Generalsekretär: "Besonnesch war et eis wichteg, datt d'Monica Semedo selwer d'Sanktioun agesäit an och weess, firwat dat esou ausgeschwat ginn ass. A ganz, ganz wichteg, et huet sech entschëllegt vis-à-vis vu sengem eemolegen Team an huet sech erkläert, wéi et zu dëser Situatioun koum."



Dunn awer de Revirement Enn Januar. D'Monica Semedo dréit der Partei de Réck, ier déi een Ausschloss decidéiere kann, hëlt d'Wuert Demissioun awer net an de Mond. Si wëll am Parlament bleiwen, wat bedeite géif, dass d'DP hire Sëtz verléiert. Déi ass der Meenung, si misst en zréckginn.

De Charel Goerens, DP-Deputéierten: "Wann op där Partei gewielt ginn ass an et ass een net méi Member dovunner, da kann ee sech och net méi zu där Partei zielen. Ech sinn net deen eenzegen, deen dat esou gesäit, mä dat muss d'Madamm Semedo mat sech selwer ausmaachen".

Et dauert du bis Mëtt Februar, bis déi Concernéiert selwer an engem RTL-Interview Stellung hëlt.

D'Monica Semedo, Europadeputéiert: "Ech war éierlech an dem Hearing, wou ech befrot gouf an hunn och do gesot: Ok, dat Verhalen, déi Expressioun oder wéi ech mech ausgedréckt hunn, dat gehéiert sech net. Ech stinn dofir fir meng Funktiounen och an a fir déi Feeler a wëll se an Zukunft natierlech net méi widderhuelen".

D'Spëtz vun der Partei hätt Bescheed gewosst, dass si Problemer mat Mataarbechter hätt, et wier zum Broch komm, well si sech hannergaange gefillt huet, esou d'Monica Semedo: "Firwat ech d'Demokratesch Partei verlooss hunn, ass, datt ech an engem Gremium, am Bureau executiv zougeschalt war, a 15 Minutten, nodeems ech mech deconnectéiert hunn, eben dee Video gesinn hunn. Wou déi Woch virdrun nach ech 100-prozenteg Réckhalt hat an eng Woch duerno deen net méi hat. Dat ass net just de Grond. Et ass einfach, datt kee mat mir geschwat huet a kee mir gesot huet: Si maachen e Video, wou et iwwer mech geet a meng Affär".

Knapp Reaktioun vum Premier Xavier Bettel op den Optrëtt vu sengem fréiere Schützling: "Ech hunn hir gëschter nogelauschtert, dass hir Versioun dee Fait. Basta, et geet duer, et soll een net mat Bulli werfen. Dat wier net an hirem Interêt, wann ech déi lescht Méint relatéieren".

Eng EU-Deputéiert, déi wéinst Mobbing gespaart gouf - eng traureg Première fir Lëtzebuerg. Virleefegt Enn vun dëser Affär: Zanter Mëtt Februar sëtzt d'Monica Semedo als onofhängege Member vum Groupe Renew Europe am Europaparlament. Déi nächst Europawale sinn 2024 .