D'7-Deeg-Inzidenz vun den Net-Geimpfte louch lescht Woch bei 723,08 op 100.000 Awunner, bei de Leit mat komplettem Impfscheema bei 288,43.

An hirem Wocheréckbléck huet d'Santé festgehalen, dass et bei den Neiinfektiounen eng Hausse vu 5% vun 2.593 op 2.727 gouf. Tëscht dem 13. an dem 19. Dezember goufen zu Lëtzebuerg 30.921 PCR-Tester duerchgefouert. D'Zuel vun den aktiven Infektiounen ass am genannten Zäitraum vu 5.343 op 5.413 geklommen. Mëttlerweil gëllen 90.713 Leit als geheelt. D'Altersmoyenne vun de Persounen, déi sech mam Coronavirus ugestach hunn, läit bei 32,2 Joer.

Lescht Woch sinn 9 Leit zu Lëtzebuerg a Relatioun mam Coronavirus gestuerwen. Si haten an der Moyenne 78 Joer.

Vum 13. bis den 19. Dezember goufen et an de Spideeler zu Lëtzebuerg 58 nei Admissiounen op de Soins normaux (+3), op den Intenstivstatioune waren 22 Better beluecht (-1). D'Altersmoyenne vun de Leit ass vu 56 op 64 an d'Luucht gaangen. Vun den 58 Patienten op de Soins normaux waren der 28 net geimpft, 30 haten dogéint e kompletten Impfscheema. Vun den 22 Patienten op den Intensivstatioune waren der iwwerdeems 16 net vaccinéiert.

Wat d'Educatioun betrëfft, do goufen et méi Fäll an der Vauban Schoul an am Lycée français. 72 Kanner si positiv getest ginn, 28 Klasse ware vun engem sanitären Dispositif betraff. D'Inzidenz ass bei de Kanner bis 14 Joer nach ëmmer am héchste mat 773 Fäll op 100.000 Awunner. Am niddregste bleift se bei de Leit iwwer 75 Joer.

Eng Baisse vun 39% gouf et bei de Quarantäne mat 4.283 Fäll, -3% waren et bei den Isolementer mat 5.795 Mënschen.

D'7-Deeg-Inzidenz zu Lëtzebuerg ass vu 408 op 430 Neiinfektiounen op 100.000 Awunner geklommen.

D'lescht Woch goufe 40.000 Dosisse gesprëtzt. 4.012 Persoune kruten hir éischt Dosis, fir 2.890 war et déi zweet an 33.853 Persoune kruten hir Booster-Impfung. 1.025.856 Dosisse goufe mëttlerweil zu Lëtzebuerg administréiert. Méi wéi 440.800 Persoune gëllen als komplett geimpft, wat 79,7% vun der Bevëlkerung iwwer 12 Joer entsprécht.

Schreiwes

COVID-19: Rétrospective de la semaine du 13 au 19 décembre (22.12.2021)

Communiqué par : ministère de la Santé / ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse / Laboratoire national de santé (LNS) / Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST)

Pour la semaine du 13 au 19 décembre, le nombre de personnes testées positives à la COVID-19 a augmenté de 2.593 à 2.727 (+5%).

Parmi les 2.727 infections détectées cette semaine, le taux d'incidence est de 723,08 pour 100.000 personnes non-vaccinées et de 288,43 pour 100.000 personnes avec un schéma vaccinal complet.

À noter que les personnes non vaccinées ont plus de 2 fois plus de risque d'être infectées que les personnes avec un schéma vaccinal complet.

Parmi les hospitalisations, 28 patients sur 58 hospitalisés en soins normaux n'étaient pas vaccinés (30 avaient un schéma vaccinal complet), alors que 16 patients sur 22 en soins intensifs n'étaient pas vaccinés.

Le nombre de tests PCR effectués au cours de la semaine du 13 au 19 décembre a augmenté de 30.536 à 30.921.

59 personnes ont déclaré un test antigénique rapide (TAR) positif pour la semaine de référence, contre 41 pour la semaine d'avant, portant le nombre de résultats positifs suite à un TAR effectué par un professionnel de santé à un total de 676. Depuis l'introduction des auto-tests, 804 résultats positifs ont été déclarés (aucun cas pour la semaine du 13 au 19 décembre). Rappelons que les tests antigéniques rapides positifs ne sont pas pris en compte dans le calcul du taux de positivité.

En date du 19 décembre, le nombre d'infections actives a augmenté à 5.413 par rapport à 5.343 au 12 décembre et le nombre de personnes guéries est passé à 90.713 (par rapport à 88.065). La moyenne d'âge des personnes diagnostiquées positives à la COVID-19 est de 32,2 ans.

Pour la semaine du 13 au 19 décembre, 9 nouveaux décès en lien avec la COVID-19 sont à déplorer. L'âge moyen des personnes décédées est de 78 ans.

Dans les hôpitaux, 58 nouvelles admissions de patients COVID-19 positif confirmés ont eu lieu dans l'unité des soins normaux, contre 55 la semaine précédente. Dans les soins intensifs, le nombre de lits occupés est de 22 (23 pour la semaine du 6 au 12 décembre). La moyenne d'âge des patients hospitalisés a augmenté de 56 à 64 ans.

Taux de positivité et taux d'incidence

Pour la période de référence, le taux de reproduction effectif (RT eff) a augmenté à 1,00 (0,98 la semaine précédente), alors que le taux de positivité sur tous les tests effectués (ordonnances, contact tracing) est passé de 8,49% à 8,82%.

Le taux d'incidence a augmenté à 430 cas pour 100.000 habitants sur 7 jours, contre 408 cas pour 100.000 habitants pour la semaine précédente.

Par rapport à la semaine précédente, le taux d'incidence a augmenté dans toutes les tranches d'âge sauf chez les 30-44 ans (-2%) et les 60-74 ans (-20%). La plus grande augmentation est enregistrée chez les 0-14 ans (+16%) suivi des 45-59 ans (+13%). Le taux d'incidence le plus élevé est enregistré chez les 0-14 ans avec 773 cas pour 100.000 habitants. Le taux d'incidence le plus bas est enregistré dans la tranche d'âge des 75 ans ou plus (140 cas pour 100.000 habitants).

Quarantaines et isolements

Pendant la semaine du 13 au 19 décembre, 5.795 personnes se trouvaient en isolement (-3%) et 4.283 en quarantaine (-39%).

Contaminations

Pour les 2.727 nouveaux cas (enregistrés entre le 13 au 19 décembre 2021), le cercle familial (37,4%) reste la source la plus fréquente, suivi par l'éducation (15,8%) principalement l'éducation fondamentale (11,0%), le travail (6,0%) et les loisirs (3,9%). Le pourcentage des sources indéterminées diminue (31,6%).

Situations particulières en milieu scolaire

Vauban École et Lycée français de Luxembourg

Un nombre élevé de cas ont été constatés à l'école primaire du groupe Vauban École et Lycée français de Luxembourg entre le 13 et 19 décembre 2021. 72 enfants ont été diagnostiqués positifs. 28 classes ont été touchées par un dispositif sanitaire, avec une majorité en scénario 1 ou 2, neuf classes ont été placées en scénario 3. Dix des cas positifs n'ont pas eu de répercussions sur l'organisation des classes.

Vaccinations: point de situation

Pour la semaine du 13 au 19 décembre, 40.755 doses ont été administrées au total. 4.012 personnes ont reçu une 1re dose, 2.890 une 2e et 33.853 personnes ont reçu une dose complémentaire par rapport à un schéma complet, portant le nombre total de vaccins administrés en date du 22 décembre à 1.025.856.

440.854 personnes présentent un schéma vaccinal complet, ce qui correspond à un taux de vaccination de 79,7% par rapport à la population vaccinable (donc la population 12+).

Dose «booster»: Réouverture temporaire d'un 5e centre de vaccination à Luxexpo The Box

Dans le contexte du raccourcissement des délais entre la vaccination initiale et la vaccination «booster» et compte tenu d'une accélération des livraisons de vaccins, le gouvernement a décidé de rouvrir temporairement, à partir du 10 janvier 2022, un cinquième centre de vaccination à Luxexpo The Box (Luxembourg-Kirchberg). Le centre de vaccination sera ouvert pour une période initiale du 10 au 15 janvier, qui pourra être prolongée en fonction des prochaines livraisons de vaccins sur le territoire luxembourgeois.

Le centre de vaccination Luxexpo The Box servira exclusivement à l'administration d'une dose «booster» et ceci sur rendez-vous.

Les rendez-vous pour ce centre de vaccination sont activés sur www.guichet.lu.

La dose «booster» pourra bien évidemment être administrée, sans invitation du gouvernement, par le médecin généraliste ou dans un spot de vaccination «Pop Up».

«Pop Up» Vaccination: Lëtzebuerg léisst sech impfen

Pour renforcer la couverture vaccinale, le gouvernement a décidé de faciliter l'accès à la vaccination en déployant des spots de vaccination temporaires («Pop Up» Vaccination) et des équipes mobiles seront présentes dans les endroits de passage (zones piétonnes, galeries marchandes, événements organisés par certaines communes).

La liste de tous les nouveaux spots de vaccinations, qui grandit de jour en jour et qui est actualisée de façon continue, peut être consultée à partir du site web se présentant sous un nouveau design: www.impfen.lu

Heures d'ouverture pendant les fêtes: Centres de vaccination, Pop-Up, Helpline

À noter que les heures d'ouverture des centres de vaccination et stations Pop-up ainsi que la helpline changeront pour la période des fêtes. Plus d'informations sur www.impfen.lu

Centres de vaccination

24.12.2021: 7h à 14h

25.12.2021: fermé

26.12.2021: fermé

31.12.2021: 7h à 14h

01.01.2021: fermé

Helpline

24.12.2021: 7h30 à 12h

25.12.2021: fermé

26.12.2021: fermé

31.12.2021: 7h30 à 12h

01.01.2022: fermé

L'évolution des variants

Les données relatives au séquençage des variants sont publiées tous les vendredis sur le site du Laboratoire national de Santé LNS https://lns.lu/en/departement/department-of-microbiology/revilux/.

Surveillance des eaux usées au Luxembourg dans le cadre du SARS-CoV-2

Le niveau de contamination des 13 stations d'épuration échantillonnées étudiées par le LIST (Luxembourg Institute of Science and Technology) au cours de la semaine du 13 au 19 décembre a montré une prévalence toujours élevée du SARS-CoV-2 dans les eaux usées au niveau national. Les résultats de cette semaine montrent un flux du SARS-CoV-2 équivalent à celui des deux dernières semaines, avec une stabilisation confirmée du signal à un niveau élevé. Une tendance similaire est également observée au niveau régional pour la plupart des stations d'épuration analysées, sans disparités régionales. L'ensemble des rapports CORONASTEP sont disponibles sur le site du LIST: https://www.list.lu/en/covid-19/coronastep/