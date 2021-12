Sujete waren d'Kooperatioun tëscht Lëtzebuerg a Russland. Awer och d'Suerg vun der EU wéinst der russescher Militär-Präsenz un der ukrainescher Grenz.

De Lëtzebuerger Regierungschef huet den Appell un de russesche Staatschef gemaach, d'Kris z'entschäerfen. Et misst op Diplomatie an Dialog gesat ginn an dat net nëmmen am Ukrain-Sträit, mä och am Dossier Belarus. An allgemeng bei Themen, déi sécherheetsrelevant wiere fir d'EU.

Déi russesch Militär-Präsenz un der ukrainescher Grenz war och e Sujet zu Berlin, wou déi nei däitsch Ausseministesch Annalena Baerbock hire Lëtzebuerger Homolog Jean Asselborn op Besuch hat. Och si hunn ënnerstrach, datt dës Kris just am Dialog ka geléist ginn.

Als déngschteelsten Ausseminister an der Europäescher Unioun huet de Jean Asselborn dono op enger gemeinsamer Pressekonferenz däitlech gemaach, datt hie Vertrauen a seng nei Homologin huet:

"Ech si bësse méi laang dobäi, mä ech sinn total dovunner iwwerzeegt, dass Du eng ganz gutt däitsch Ausseministesch gëss, déi Europa ëmmer am Bléckwénkel huet. Dat ass genee dat, wat mir brauchen. Europa brauch en Däitschland, dat un Europa gleeft. Dat verkierpers Du an dat mëss Du och."

D'Annalena Baerbock huet zu Berlin virun der Press ënnerstrach, datt et eppes gëtt, wat an der europäescher Unioun net ze verhandelen ass. Dat wier d'Rechtsstaatlechkeet. Dat wier nämlech d'Réckgrat vun der europäescher Unioun.

© MAEE

Hei déi offiziell Communiquéen:

Communiqué par : ministère d'État

En date du 22 décembre, le Premier ministre, ministre d'État, Xavier Bettel, et le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine se sont entretenus.

Cet entretien a permis de dresser un état des lieux de la coopération entre la Russie et le Luxembourg, et d'échanger sur les possibilités de coopération futures. Le Premier ministre a également souligné l'importance du devoir de mémoire.

L'échange de vues a aussi porté sur les relations UE-Russie et la sécurité européenne. Xavier Bettel a informé Vladimir Poutine des échanges au Conseil européen du 16 décembre et des préoccupations au sujet du renforcement des forces militaires le long de la frontière avec l'Ukraine, en appelant le président à désamorcer les tensions le long de la frontière.

«Il importe de mettre fin à l'escalade et de trouver une stratégie de sortie de cette crise qui n'est finalement dans l'intérêt de personne. Une désescalade à la frontière serait de bonne augure pour restaurer progressivement la confiance. L'ensemble des acteurs doivent œuvrer par le dialogue pour ouvrir de manière déterminée la voie diplomatique permettant de contribuer à la stabilité du continent européen», a affirmé le Premier ministre.

Le Premier ministre a souligné que d'une perspective européenne, il importe également de renouer le dialogue avec la Russie, à la fois dans le contexte ukrainien à travers la mise en œuvre des engagements pris dans le cadre des accords de Minsk par l'ensemble des parties signataires, et la réactivation du Format Normandie, au sujet de la Biélorussie, mais aussi sur les questions de sécurité plus larges sur le continent européen.

Visite de travail de Jean Asselborn en Allemagne, le 22 décembre 2021

Communiqué par : ministère des Affaires étrangères et européennes

Sur invitation de la ministre des Affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne, Annalena Baerbock, le ministre des Affaires étrangères et européennes, Jean Asselborn, s'est rendu le 22 décembre 2021 en visite de travail à Berlin.

Le ministre y a été reçu par son homologue allemande, Annalena Baerbock, pour une réunion de travail qui a été suivie d'une conférence de presse. Cette visite de travail à Berlin a été l'occasion pour les ministres Asselborn et Baerbock d'avoir un premier échange de vues sur plusieurs sujets d'intérêt commun.

Les ministres ont tout d'abord tenu à se féliciter des excellentes relations bilatérales entre l'Allemagne et le Luxembourg, ce dont témoigne le fait que le chef de la diplomatie luxembourgeoise a été le premier ministre des Affaires étrangères à être reçu à Berlin par la nouvelle ministre fédérale des Affaires étrangères. Enfin, la bonne coopération transfrontalière dans la Grande Région a également été soulignée dans ce contexte.

Par la suite, les ministres Asselborn et Baerbock se sont penchés sur les questions d'actualité européenne et internationale. Dans ce contexte, ils se sont notamment échangés sur les moyens de renforcer la coopération au sein de l'UE. Les questions liées à l'énergie, à la migration et à l'Etat de droit au sein de l'UE ont également été discutées. Le ministre Asselborn s'est réjoui que le nouveau gouvernement allemand pratique désormais une politique étrangère féministe, à l'instar du Luxembourg.

Les ministres ont également eu un échange de vues approfondi sur la situation en Ukraine et les relations avec la Russie. Les relations transatlantiques, la situation dans les Balkans occidentaux ainsi que les questions liées au domaine du désarmement ont également figuré à l'ordre du jour.

Enfin, le ministre Asselborn a saisi l'occasion de son déplacement à Berlin pour rencontrer également la ministre adjointe chargée des Affaires européennes, Anna Lührmann, afin de s'échanger sur les principaux sujets d'actualité européenne, dont les questions liées à la pandémie de COVID-19 ainsi que l'importance de préserver la libre circulation au sein de l'espace Schengen et de défendre l'Etat de droit au sein de l'UE.