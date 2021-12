Contrairement aux affirmations qui circulent sur les réseaux des médias sociaux, le ministère de la Santé n’a jamais donné son accord pour une procédure de validation des tests antigéniques rapides COVID-19 par télé-consultation via des applications de vidéoconférence.

Il est à rappeler que ces tests doivent être réalisés ou supervisés sur place par certains professionnels de santé qui ont l’autorité d’établir un certificat européen digital avec code QR en cas de résultat négatif. A noter également que la validité du certificat est de 24 heures. Le résultat négatif d’un test antigénique rapide SARS-CoV-2 peut être certifié par : a) un médecin, un pharmacien, un aide-soignant, un assistant technique médical, un infirmier, un infirmier en anesthésie et réanimation, un infirmier en pédiatrie, un infirmier psychiatrique, un infirmier gradué, une sage-femme, un assistant d’hygiène sociale, un laborantin, un masseur-kinésithérapeute, un ostéopathe, autorisés à exercer leur profession au Grand-Duché de Luxembourg ;

b) un fonctionnaire public ou un employé, dans le cadre des tests réalisés auprès des élèves de l’enseignement fondamental et secondaire, et qui est désigné à cet effet par le directeur de région, le directeur d’école, le directeur de l’établissement d’enseignement secondaire ou le directeur de lycée. La liste des fonctionnaires publics ou employés désignés sera validée par le directeur de la santé. Le certificat de test Covid-19 émis par les personnes visées à la lettre a) est muni d’un code QR. Les ventes de certificats par internet constituent des infractions à la loi et exposent les personnes qui les vendent et les achètent à des poursuites potentielles.