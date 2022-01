Den Impfzenter an der Victor-Hugo-Hal mécht seng Dieren zou. Wien e Rendez-vous an dësem Impfzenter hat, soll fir de Vaccin an d'Luxexpo The Box.

Dat deelen de Gesondheetsministère, de Staatsministère an d'Ville de Luxembourg an engem Schreiwes mat an nennen technesch Problemer an der Victor-Hugo-Hal als Ursaach. D'Rendez-vousen u sech bleiwe bestoen. D'Leit, déi e Rendez-vous um Lampertsbierg hunn, sollen de selwechten Dag an zur selwechter Zäit an d'Luxexpo The Box op de Kierchbierg goen. Dat gëllt vun e Méindeg, dem 3. Januar 2022 un. Schreiwes Transfert provisoire du centre de vaccination Hall Victor Hugo à Luxexpo The Box



Communiqué par : ministère d'État / ministère de la Santé / Ville de Luxembourg Suite à des problèmes techniques au niveau centre de vaccination Hall Victor Hugo au Limpertsberg, ledit centre sera transféré à partir du lundi 3 janvier 2022 à Luxexpo The Box. Les personnes qui ont pris un rendez-vous de vaccination au centre de vaccination Hall Victor Hugo au Limpertsberg sont priées de se rendre à la date et à l'heure de leur rendez-vous au centre de vaccination installé à Luxexpo The Box (Luxembourg-Kirchberg). L'accès au centre de vaccination Luxexpo The Box se fera par le Parking public Nord (parking principal) - Hall 3C. Links PDF: Plan d'accès